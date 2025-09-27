「なんて可愛いコラボなの」ギャル曽根、しなこ＆娘との3ショット公開「大きくなりましたね」「顔が緊張気味」
タレントのギャル曽根さんは9月25日、自身のInstagramを更新。インフルエンサーでYouTuberのしなこさんと娘と撮影した写真を公開しました。
【写真】ギャル曽根らのかわいいスリーショット
コメント欄では、「やっぱりみんな好きなんだね」「いつも、笑顔が可愛い」「なんて可愛いコラボなの」「顔が緊張気味ですね」「ギャルそねさんめっちゃ可愛い」「大きくなりましたね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】ギャル曽根らのかわいいスリーショット
「いつも、笑顔が可愛い」ギャル曽根さんは「若槻さんとペコちゃんの展示会でしなこちゃんに会えたー」とつづり、2枚の写真を載せています。娘としなこさんと一緒に撮影したショットです。3人とも笑顔を見せていて、すてきな瞬間であったことがうかがえます。
「ギャル曽根ちゃん最高です」自身のInstagramでさまざまなショットを公開しているギャル曽根さん。8月28日には「田村さんにフォトエッセイ頂きました」と報告していました。この投稿には「いい笑顔ですね」「ギャル曽根ちゃん最高です」といったコメントが寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)