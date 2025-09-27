「スペシャル リラッくじ」発売！ おにぎりを楽しむリラックマの“ぬいぐるみ”など展開
「ローソン」限定アートのリラックマをデザインにした「スペシャル リラッくじ」が、9月30日（火）から、全国の「ローソン」で順次発売される。
【写真】青と白のリボンがかわいい！ 「コリラックマぬいぐるみ」も
■購入特典も用意
今回発売される「スペシャル リラッくじ」は、リラックマたちが“青と白のストライプ”のオリジナル衣装をまとったグッズがそろう、全7等級＋ラストリラッくじ賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞〜C賞には、「リラックマぬいぐるみ」、「コリラックマぬいぐるみ」、「チャイロイコグマぬいぐるみ」が登場。おにぎりや肉まんを楽しみながら、だらだらタイムを満喫しているリラックマたちがデザインされている。
また、日常使いできるD賞「キイロイトリミニクッション」や、E賞「ポーチ」などが展開されるほか、最後の1個を引くと手に入るラストリラッくじ賞にはストライプ柄のリボンがかわいい「リラックマぬいぐるみ」が提供される。
さらに、数量限定の購入特典も用意。同じ店舗で一度に5回「スペシャルリラッくじ」を購入すると、ポストカードが1枚もらえる。
