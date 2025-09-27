¡Ö¥À¥µ¤¤³Ê¹¥¤Ç¿¨¤ë¤Ê¡ª¡×½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¾×·â¤Î¡ÈÆó½Å¿Í³Ê¡ÉÈ¯Æ°¡ª Ãç´Ö¤ËÆÍÇ¡¥Ö¥Á¥®¥ì
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê9·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥¨¥Ð¥ó¥º¥Ó¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¾×·â¤Î¡ÈÆó½Å¿Í³Ê¡ÉÈ¯Æ°¤ËÃç´Ö¤âº¤ÏÇ
¡¡Éüµ¢¸å¤â¡Ö²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Éüµ¢Àï¤ÇºÆ¤Ó´ñ¹Ô¤òÏ¢È¯¡£¼«¤éÍê¤ß¹þ¤ó¤ÀÌÁÍ§¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¢¤ê²÷¾¡¤¹¤ë¤â¡¢Ãç´Ö¤Ë¡Ö¿¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡×¤ÈÆÍÇ¡¡¢¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡£ÍÛ¥¥ã¥é¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê°Ëâ¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ëÆó½Å¿Í³Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤â¤¦ÉÝ¤¤¤è¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ê¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢¸å½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆñÅ¨¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ò²¼¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ÏºÆ¤Ó´ñ¹Ô¤òÏ¢È¯¡£¼«¤é¥»¥³¥ó¥É¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿ÌÁÍ§¥é¥¤¥é¡¦¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·ÇÍÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸°²½¤Î²Ð¼ï¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Ï¡Ö¸¸Ä°¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡×¤È°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥¤¥ê¡¼¡£Àè½µ¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤ÏÍðÆþ¤·¤Æ¥é¥¤¥é¤òµß½Ð¤·Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÆÍÁ³¥Ï¥°¤òµá¤á¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥°¡×¥¥ã¥é¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·ã¤·¤¯¥¥ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¾¡¹¤Ë¡Ö¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥é¥¤¥é¤Øº©´ê¡£Æþ¾ì»þ¤Ë¤ÏÃçÎÉ¤¯¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢·ëËö¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¸ß³Ñ¤Î¹¶ËÉ¤Ë¡£¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤Ï¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Îº¸É¨¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹¶¤á¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤â¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ä¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤Ç±þÀï¡£¾ì³°¤Ç¤Ï¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤¬É¬»¦¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¥»¥³¥ó¥É¿Ø¤Î²ðÆþ¤Çº®ÀïÌÏÍÍ¡£¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥é¥¤¥é¤¬µß½Ð¤ËÆþ¤ê¥é¥±¥ë¤ò¥ê¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ÏÆÍÁ³¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¡×¤ÈÀä¶«¤·¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¡È°Ç¤«¤é¤ÎÀ¼¡É¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¡£¤½¤³¤«¤é¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¦¥È¥¥¡¦¥Ù¥ê¡¼¡¢É¨½³¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉ¬»¦¤Î¥í¡¼¥º¥×¥é¥ó¥È¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¡¢3¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ABEMA²òÀâ¤ÎËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä¤Ï¡Ö²¿¤«¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢´ñ¹Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£¾¡Íø¤ò½Ë¤ª¤¦¤È¶á¤Å¤¤¤¿¥é¥¤¥é¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¡¢¡Ö¥À¥µ¤¤³Ê¹¥¤Ç¿¨¤ë¤Ê¡ª¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê»ä¤òÃ¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤ë¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤Âà¾ì¡£¥é¥¤¥é¤Ï¡Ö¤¨¡©»ä¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¡¢¼Â¶·ÀÊ¤ÎËÙ¹¾¤â¡Ö¿Í³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¨¤¨¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¡ÖÌµÃã¤¤¤¦¤Ê¡×¡ÖÎ¢¿Í³Ê¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥é¥¤¥é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤â¤¦ÉÝ¤¤¤è¡×¤ÈÁûÁ³¡£¡Ö¡Ê¥»¥³¥ó¥É¤Î¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ï¿Í³Ê¤¬ÊÌ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¤¥¥ã¥é¤À¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤Þ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÆóÌÌÀ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë