「すごいのぶっ込んできた」「地球一かっこいい」J3宮崎の3rdユニフォームに絶賛殺到
テゲバジャーロ宮崎は26日、「2025シーズン 3rd UNIFORM SPECIAL EDITION」の選手着用と販売を発表した。
3rdユニフォームの制作はトップパートナーの株式会社ZOZOが担当。黒をベースとし、金のネーム&ナンバーがアクセントとなっている。
宮崎は今季でJ3参入5年目。クラブはデザインコンセプトに関し、公式サイトで「漆黒に染められたボディは、挑戦し続けてきた5年の歩み。黄金に輝く背番号は、クラブに関わってくれたすべての人の想い。この1枚に込められた『5年間の物語』が、選手たちを力強く後押しします」と紹介した。
選手着用は11月9日のJ3第35節・ザスパ群馬戦からとなる。販売については、限定100着で9月27日の15時から受付スタート。また、3rdユニフォームをモデルにしたコンフィットシャツも数量限定で販売される。
3rdユニフォームを公開したクラブ公式X(旧ツイッター/@55tegevajaro)に対し、「ええやん!!」「地球一かっこいい」「すごいのぶっ込んできた」「黒金は反則」「これは1stと悩むレベル」「色のバランスがめちゃ好み」「欲しい!」「絶対買います!」と好評の声が続々と届いた。
