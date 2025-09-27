東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。

今回は、東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される期間限定メニュー「アフタヌーンティーセット」、「ディナーセット」、「スペシャルドリンク」の紹介をしてきます☆

“ディズニー・クリスマス”アフタヌーンティーセット

© Disney

価格：7,000円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ

サンドウィッチ＆オードヴル・金柑のムース・柚子クリームとスモークサーモンのガトー仕立て・パストラミとカッテージチーズのトルティーヤロール・牛ほほ肉のヴォロヴァン・カブのパンナ・コッタ ジャンボン・ブランのサラダ添え・タラバ蟹のグリル 長ネギとレンコンのエテュヴェ・トマトとビーツのチャウダースコーン＆デニッシュ・オリジナルプレーンスコーン・ストロベリーデニッシュデザート・チョコレートとヘーゼルナッツのムース 紅玉ソルベ レモングラス風味のブランマンジェ・バスク風チーズケーキコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文できます。

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は120分となります

スタンドで提供される「“ディズニー・クリスマス”アフタヌーンティーセット」

アフタヌーンティースタイルで、種類豊富なお料理を少しずつ贅沢に楽しめます！

オードブルのプレートには「金柑のムース」や「牛ほほ肉のヴォロヴァン」、「タラバ蟹のグリル 長ネギとレンコンのエテュヴェ」などが上品に盛り付けられています。

また、「ストロベリーデニッシュ」は、クリスマスの妖精「リルリンリン」モチーフに☆

そしてデザートプレートにも「リルリンリン」のモチーフ付きで、「チョコレートとヘーゼルナッツのムース」で松ぼっくりを、「紅玉ソルベ」でコロンと立体的なりんごを表現しています。

“ディズニー・クリスマス”ディナーセット

© Disney

価格：8,500円

提供時間帯：ディナー&カクテル

魚介のメリメロと彩り野菜のサラダ ビスク風ソース レフォールのアクセントオニオンスープ カリー風味のグリュイエールクルトン添え国産牛サーロインのグリル エシャロットソース 牛ほほ肉の赤ワイン煮込みを添えてブレッド柚子とホワイトチョコレートのムース カシスソルベ

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は120分となります

ディナー&カクテルの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」

前菜の「魚介のメリメロと彩り野菜のサラダ ビスク風ソース レフォールのアクセント」は、たくさんのお野菜と魚介を一度に楽しめ、旨みたっぷりなビスク風ソースと一緒にいただきます！

メインは「国産牛サーロイン」と「牛ほほ肉」、2種類のお肉料理が堪能できます。

それから、「ミッキーマウス」、「プルート」、ツリーが印象的なデザートはクリスマスのワンシーンを表現したアートなプレートに☆

クリスマスツリーは「柚子とホワイトチョコレートのムース」、プレゼントボックスは「カシスソルベ」で、食後にうれしいさっぱりとしたデザートになっています。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ＆スウィーツ／ディナー＆カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「スペシャルドリンク」は2種類です。

〜リトル・トゥインクル・フレンド〜（画像左）アイスティー、ミルク、チョコレートソース、キャラメルホイップクリーム、ココアクッキー、シナモン、銀粉

「リトル・トゥインクル・フレンド」は、アイスティーとミルクがベースの甘くて濃厚なドリンクで、キャラメルホイップクリームとココアクッキーで「ミッキーマウス」の耳を表現しています。

シナモンの香りがアクセントに☆

〜スノーグロウツリー〜（画像右）ミルク、ストロベリーピュレ、バニラシロップ、抹茶プリン、抹茶ホイップクリーム、チョコレート、粉糖、金平糖

「スノーグロウツリー」は赤や緑、白のクリスマスらしい色合いが可愛く、中には食感も楽しい抹茶プリンも。

層になったミルクとストロベリーピュレは混ぜながらいただきます◎

味はもちろん、彩りもオシャレで、クリスマスをより堪能できるお料理の数々。

東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』開催！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン2025』 『モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜』開催！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン2025』 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スペシャルドリンクは2種類！東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.