「圧巻のメンツ」津田健次郎、世界的スターと記念写真 「もはやカオス」「凄い方達ばかり」と反響
人気声優の津田健次郎が、自身のXを更新。コジマプロダクションの10周年イベントに参加した際のオフショットを投稿し、ネット上で話題となっている。
【写真】すげぇ…世界的スターと遭遇！記念撮影する津田健次郎たち
世界的な有名人と遭遇し、記念写真も大量にアップした津田。Xでは「コジマプロダクションさんの10周年イベントにお邪魔しました。会場には、我等が小島秀夫監督、マッドマックスシリーズのジョージ・ミラー監督、シェイプオブウォーターのギレルモ・デル・トロ監督、攻殻機動隊の押井守監督…いや、これ国際映画祭級！」と大興奮。
続けて「しかもそこに、海外でもご活躍の忽那汐里さん、歌もダンスも凄過ぎの三浦大知さん、ホラー漫画の巨匠 伊藤潤二さん、永遠の17歳声優先輩の井上喜久子さん、他にも沢山の著名なクリエイターの皆さんが。ほぼ、ファンタジーの世界（笑）。とても素敵な時間でした」と喜んでいる。
公開されたオフショットにファンは「錚々たる顔ぶれの皆さんの中に津田さんもいらっしゃって楽しそう そして素敵な時間を過ごされたことが伝わるお写真を見せていただいてありがとうございます」「凄い方達ばかりで、ファンタジーの中の津田さんが楽しそうで嬉しいです」「もはやカオスですけど、津田さんもそのうちのお一人なんですよ！」「津田さん含め本当に圧巻のメンツでしたね」などの声が出ている。
