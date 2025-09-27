本田響矢、“素”の表情をたっぷり魅せる ロスでオールロケ敢行の写真集発売決定【コメントあり】
俳優の本田響矢（26）の写真集が2026年1月31日に販売されることが決定した。
【写真集カット】笑顔がたまらん…少年のような表情を見せる本田響矢
観る者を強く惹きつける演技力とビジュアルで、若手俳優のなかでも注目度ダントツの本田。あらゆるメディアから引っ張りだこの今、その人気沸騰ぶりに気負うことなく、「自分らしさを大切にしながら、自分を超えていきたい」と未来を見据える彼。多忙な日々のなか、自身と向き合う時間をつくりたいと向かったアメリカ・ロサンゼルスで、“旅する本田響矢”の自然体をドキュメンタリー映画のように追い、絵画のように美しい写真を収録した
ファッションが好き、古着が好き、という彼が、いつか訪ねたいと夢見ていた街で、好奇心の赴くままに自由時間を満喫。隣で一緒に旅しているような感覚を楽しめる、エモーショナルでバイブレントなカットが満載。何度もページをめくりたくなる、そして部屋に飾りたくなるような、永久保存版が誕生する。
■本田響矢コメント
何が自分で、今どこにいて、地に足つけて何を考えられるのかを見つめ直したい。そしてそんな今を残したい、共有したいと思い、この度写真集を出させて頂くことになりました。ひたすらに素で過ごした旅のひとときを、最初から最後まで楽しんで見ていただけたら嬉しいです！
【写真集カット】笑顔がたまらん…少年のような表情を見せる本田響矢
観る者を強く惹きつける演技力とビジュアルで、若手俳優のなかでも注目度ダントツの本田。あらゆるメディアから引っ張りだこの今、その人気沸騰ぶりに気負うことなく、「自分らしさを大切にしながら、自分を超えていきたい」と未来を見据える彼。多忙な日々のなか、自身と向き合う時間をつくりたいと向かったアメリカ・ロサンゼルスで、“旅する本田響矢”の自然体をドキュメンタリー映画のように追い、絵画のように美しい写真を収録した
■本田響矢コメント
何が自分で、今どこにいて、地に足つけて何を考えられるのかを見つめ直したい。そしてそんな今を残したい、共有したいと思い、この度写真集を出させて頂くことになりました。ひたすらに素で過ごした旅のひとときを、最初から最後まで楽しんで見ていただけたら嬉しいです！