タレント神田うの（50）が、26日放送のフジテレビ系「ウワサのお客さま」（金曜午後8時）に出演。巨額窃盗被害を振り返った。

神田が高級バッグや宝飾品などの私物コレクションを中古買い取り店に持ち込み、鑑定総額がいくらになるかを調査する企画。

神田は高級ブランド、エルメスのケリーバッグを4つ持参。購入総額は550万円で、特に1998年に購入した最高級のクロコダイルを使った赤のバッグは当時200万円だったという。神田は「これもエルメスのパリでオーダーして。23、4歳で買ったかな。一番お気に入りは赤」と笑みを浮かべた。

また「これは盗まれて。あの件で」とバッグにまつわる思い出を回想。信頼していたベビーシッターにより自宅から金品が盗まれていた事件のことで、その後ベビーシッターは逮捕された。神田によると、被害総額は1億円超で「これはまだ売れてなかったから、質屋さんにあったの。戻せた」。バッグにはショルダーストラップが付属されているが、これについて鑑定士から「ちなみにストラップとかありますか？」と聞かれると、神田は「なんと、それも盗られてたの！」と憤った。

その後110万円の鑑定額が示されると、神田は「なるほど」とひと言。鑑定士からは「状態はきれいなんですけど、やっぱりストラップで…」と減額ポイントを説明された。ストラップがあれば20万円は上乗せされたと知ると「ほ〜！ストラップで！」と驚いていた。