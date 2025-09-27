地区優勝後の肩を組んで…

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に8-0で快勝し、4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。試合後は大谷翔平投手らが肩を組んで喜ぶシーンが中継に映し出された。この瞬間を球団カメラマンが捉えていた。

笑顔の大谷、山本由伸、テオスカ―・ヘルナンデス。カーショーとフリーマンは白い歯を見せている。この瞬間、みんなでマンシーを囲むように肩を組み合い、ピョンピョンと跳ねて喜びを分かち合っていた。

米中継などに映っていた歓喜シーンは、球団専属カメラマン、ジョン・スーフー氏がレンズで捉えていた。自身のインスタグラムに実際の写真を公開。ネット上の日米ファンから感激のコメントが寄せられた。

「いい写真」

「素敵な一枚です。ありがとう」

「この瞬間を捉えてくれて、感謝してもしきれません」

「素晴らしい写真！」

この試合は大谷の54号2ラン、山本由伸の6回無失点の好投などで8-0で勝利。ドジャースの試合後の名シーンをおさめたスーフー氏に称賛が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）