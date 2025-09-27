B＆ZAI・菅田琳寧、IMP.・椿泰我ら健脚自慢集結！ 『オールスター感謝祭』名物「赤坂5丁目ミニマラソン」史上最長コースで開催
10月4日18時30分から放送される『オールスター感謝祭’25秋』（TBS系）の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」に、世界の舞台で活躍するトップランナーの赤崎暁選手（九電工）が初参戦するほか、菅田琳寧（B＆ZAI）、椿泰我（IMP.）、風見和香（私立恵比寿中学）、岩本理瑚（僕が見たかった青空）、森脇健児らが参加することが発表された。
【写真】妻夫木聡、目黒蓮、波瑠、川栄李奈、夏帆、竹内涼真ら豪華メンバーが10.4『オールスター感謝祭25秋』に集結！
同番組は、今田耕司と島崎和歌子がMCを務めて生放送され、俳優陣＆人気芸能人が集結する。「赤坂5丁目ミニマラソン」に初参戦する赤崎暁選手は、パリオリンピックで6位入賞、さらに今月開催の「ベルリンマラソン」で2位入賞という日本人史上2人目の快挙を成し遂げた。赤坂の街を舞台に、どんな走りを見せるのかが見どころだ。
また今回は、過去優勝の菅田琳寧（B＆ZAI）や3位入賞経験のある椿泰我（IMP.）などのボーイズグループや、2025春を盛り上げた私立恵比寿中学の風見和香、初参加の僕が見たかった青空・岩本理瑚ら、ガールズグループの健脚自慢が一堂に集結。
そして、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗や、人間ブルドーザー鄭大世も優勝を狙い激走する。
さらに、4月に膝の手術を行った森脇健児が手術後、リハビリ期間を経て、赤坂で復活。「17歳の膝を取り戻した！」と語る森脇は奇跡の走りを見せられるのか？
『オールスター感謝祭’25秋』は、TBS系にて10月4日18時30分放送。
※赤崎暁の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】妻夫木聡、目黒蓮、波瑠、川栄李奈、夏帆、竹内涼真ら豪華メンバーが10.4『オールスター感謝祭25秋』に集結！
同番組は、今田耕司と島崎和歌子がMCを務めて生放送され、俳優陣＆人気芸能人が集結する。「赤坂5丁目ミニマラソン」に初参戦する赤崎暁選手は、パリオリンピックで6位入賞、さらに今月開催の「ベルリンマラソン」で2位入賞という日本人史上2人目の快挙を成し遂げた。赤坂の街を舞台に、どんな走りを見せるのかが見どころだ。
そして、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗や、人間ブルドーザー鄭大世も優勝を狙い激走する。
さらに、4月に膝の手術を行った森脇健児が手術後、リハビリ期間を経て、赤坂で復活。「17歳の膝を取り戻した！」と語る森脇は奇跡の走りを見せられるのか？
『オールスター感謝祭’25秋』は、TBS系にて10月4日18時30分放送。
※赤崎暁の「崎」は「たつさき」が正式表記