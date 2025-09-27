ASIAN KUNG-FU GENERATIONが10月8日、Blu-ray『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭2024”〜』をリリースする。同映像作品より、ファン投票1位に輝いた「夏の日、残像」映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに先行公開された。

映像作品『ファン感謝祭2024』は、メジャーデビュー20周年と伊地知潔(Dr)の正式加入25周年を記念して昨年、横浜BUNTAIで開催されたアニバーサリーライブを収録したもの。本公演はファン投票によるリクエスト曲や代表曲を中心としたセットリストで構成され、その中でもファン投票ランキング1位を獲得した「夏の日、残像」が先行公開となった形だ。

「夏の日、残像」は、アジカンのメジャー1stアルバム『君繋ファイブエム』収録曲であり、長年にわたり多くのファンに愛されてきた。メジャーデビュー20周年を迎えた彼らのファンへの感謝を込めた本公演を象徴した1曲として公開となった。

映像作品『ファン感謝祭2024』初回生産限定盤は、フォトブックが付いた三方背BOX仕様の特別盤。付属されるDisc2には、全国ライブハウスツアー＜ファン感謝サーキット＞に密着したドキュメンタリー『サーキットの息子たち』を収録。F.A.D YOKOHAMAからスタートし、藤枝市民会館での公演も含めて全30公演のスケールで開催された本ツアーの貴重な裏側を見ることができる。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、10月14日のZepp Fukuokaを皮切りに大阪、名古屋、仙台、横浜といった全国5都市を回るASHとASIAN KUNG-FU GENERATIONのスプリットツアー＜“NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH×AKG Split Tour＞を開催する。各公演にはKANA-BOON、Homecomings、リーガルリリー、Laura day romance、yubioriといったスペシャルゲストの出演が決定している。

■『映像作品集21巻 〜ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024″〜』

2025年10月8日(水)発売

予約リンク：https://kmu.lnk.to/AKG_Vol21BD

【初回生産限定盤[Blu-ray 2枚組】KSXL-357〜358 13,200円(税込)

・Blu-ray 2枚組

・フォトブック 付属

・三方背BOX仕様

【通常盤[Blu-ray 1枚組] 】KSXL-359 6,600円(税込)

▼Disc1 ※初回・通常共通

01 遥か彼方

02 羅針盤

03 夏の日、残像

04 ワールドアパート

05 路地裏のうさぎ

06 バタフライ

07 センスレス

08 橙

09 君という花

10 ソラニン

11 ボーイズ&ガールズ

12 ウェザーリポート

13 冷蔵庫のろくでもないジョーク

14 ブルートレイン

15 ムスタング

16 無限グライダー

17 或る街の群青

18 十二進法の夕景

19 未だ見ぬ明日に

20 迷子犬と雨のビート

21 Re:Re:

22 リライト

23 転がる岩、君に朝が降る

ENCORE

24 MAKUAKE

25 All right part2 w/橋本絵莉子

26 海岸通り

27 柳小路パラレルユニバース

▼Disc2 ※初回のみ

『サーキットの息子たち』 ●購入特典

・Amazon.co.jp： ビジュアルシート(3枚)

・楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：オリジナルコンビニエコバッグ

・TOWER RECORDS(オンライン含む/一部店舗除く)：オリジナルA4クリアファイル

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH x AKG Split tour＞

【福岡】

10月14日(火) Zepp Fukuoka

Special Guest：リーガルリリー

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）BEA 092-712-4221

【大阪】

10月16日(木) Zepp Osaka Bayside

Special Guest：Laura day romance

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）キョードーインフォーメーション 0570-200-888

【名古屋】

10月17日(金) Zepp Nagoya

Special Guest：KANA-BOON

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

【仙台】

10月20日(月) SENDAI GIGS

Special Guest：Homecomings

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）GIP (https://www.gip-web.co.jp/t/info)

【横浜】

10月21日(火) KT Zepp Yokohama

Special Guest：yubiori

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)

▼チケット ※全公演共通

一般

・1F スタンディング 8,800円(税込 ドリンク代別)

・2F 指定席 11,000円(税込 ドリンク代別)

・U-23：1F スタンディング 5,500円(税込 ドリンク代別)

※チケットの不法転売・譲渡禁止

※3歳以上チケット必要 / お子様連れのお客様はイヤーマフをご持参ください

イープラス：https://eplus.jp/akg/

※インバウンド受付：https://eplus.tickets/akg/

ローソン：https://l-tike.com/akg/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/akg/

関連リンク

◆＜NANO-MUGEN CIRCUIT＞ オフィシャルサイト

◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルサイト

◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルTwitter

◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルFacebook

◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルYouTubeチャンネル

◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルFC「＋」