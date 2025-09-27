大人の垢抜けは“この色”で！【ROPÉ PICNIC】キレイ見え100点♡「ネイビーアイテム」

落ち着きと品の良さを一気に底上げしてくれそうな “ネイビー” 。大人の垢抜けを狙うなら、この色を味方につけない手はないかも。この秋【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】では、キレイ見え100点の「ネイビーアイテム」が大豊作のようです。中でも、きちんと感とデザイン性を兼ね備えたカーディガン、着るだけで女性らしさを底上げできそうなスカートは必見。ぜひデイリーコーデに取り入れて、着こなしをブラッシュアップして！

リッチなフェザー素材 × クラシカルなダイヤ柄が魅力のカーディガン

【ROPÉ PICNIC】「ラメフェザーカーディガン」\5,489（税込）※予約商品

秋冬コーデの主役に即抜擢したいカーディガン。クラシカルな雰囲気のダイヤ柄、光沢感のあるボタンと、シンプルながらも上品なディテールが詰まった一枚です。ラメ糸を織り交ぜたフェザー素材で、さりげない華やかさを演出。体型カバーできそうな、ほどよくゆとりのあるシルエットも魅力。デザイン性が高くキレイ見えしそうなカーデは、オンオフ問わずに頼れる存在となりそうです。

スラックスと合わせて洗練感漂うスタイルに

こちらのスタッフさんも「お仕事から学校行事などにもおすすめ」と太鼓判。ノーカラージャケットのようなデザインのため、スラックスと合わせれば即洗練された大人スタイルになりそう。ネイビー × グレーの寒色コンビが、知的な印象を引き寄せます。キラリと輝くボタンとラメがアクセントになり、ワンツーコーデも華やかにアップデートできそう。

美しいシルエット × ベルトアクセントで魅せる上品スカート

【ROPÉ PICNIC】「レディハンサムシリーズ ウールライクタックキルトスカート」\5,995（税込）

穿くだけで女性らしさを底上げできそうなスカートもラインナップ。立体感を演出するウエストタック × クラシカルなワイドプリーツが目を引く一枚。広がりすぎないストンとしたシルエットで、甘くならなそうなのも嬉しいポイントです。長めのベルトがアクセントになり、タックインスタイルをオシャレに格上げしてくれそう。

簡単にサマ見えするセットアップコーデ

コーデを組むのが苦手だけど、オシャレも上品見えも諦めたくない。そんな大人女性にオススメなのが、着るだけでサマになりそうなセットアップスタイル。スカートと同色・同素材のジャケットを合わせれば、通勤やお呼ばれもOKな上品コーデが即完成しそう。黒よりも重く見えにくい、ほどよく抜け感のあるネイビーなら、カジュアルからクリーンまで幅広く着回しできそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子