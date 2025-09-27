◇ナ・リーグ ドジャース―マリナーズ（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦の先発メンバーを発表。フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）と本塁打王争いを繰り広げる大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。

前日にナ・リーグ西地区4連覇を決めたチームは、ベッツ、フリーマン、マンシーが先発メンバーから外れた。今季球団新記録の60本塁打を放ち、ヤンキース・ジャッジが2022年に樹立したア・リーグ記録の62本塁打を狙うマリナーズのローリーは「2番・捕手」で先発メンバーに名を連ねた。

試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、ベッツ、フリーマンらが先発メンバーを外れたことに言及。「何人かを休ませることが目的だ。昨日まで結構ハードにやってきたから、少し休養を与えてリセットするためだ」と説明した。

右手に打球が当たって骨にひびが入っていることが判明した正捕手スミスについても言及。ポストシーズンに間に合わなかった際の代役については「1週間くらい前にも言ったけど、ベン（ロートベット）が大部分を担うことになると思う。ただ、ダルトン（ラッシング）を起用する用意もあるし、彼も成長を見せてくれている。代打を出す場面では、ベンのところで打たせることもあれば、ダルトンのところで代えることもある。その2人でシェアする形になるだろうね」と説明した。スミスの現状については「まだ望みは持っている。正直、やれていることはほとんどないから可能性は低そうだけど、それでもまだ希望は持っている」と話した。

足首の痛みを抱えながら出場を続けるエドマンについては「予想通り、シーズンの残りで100%にはならない。ただマネジメントしながらやっていく。センターを守ったときに少し痛みが出て、今日は外している。でもすぐ戻ってこれると思う」と説明した。

この日、先発メンバーを外れたマンシーについては「まだ万全じゃない。体を整えるためにもう少し時間を与えている。いい状態で戻したいからね。下半身の問題だ。細かくは言いたくないけど、大きな心配はしていない。ただ数日は必要だと思う。その後には戻れるはずだ」と説明した。