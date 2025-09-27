浜野まいか、長谷川唯、高橋はな、久保建英、AFC年間最優秀選手候補にそれぞれノミネート

アジアサッカー連盟（AFC）は、25日に今年度の年間アワードにノミネートされた選手や監督らを発表した。

各賞の候補は3名で、日本人選手ら日本関係のノミネートはこのようになった。

AFC女子年間最優秀女子選手候補、高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）。

AFC年間最優秀インターナショナル男子選手候補、久保建英（レアル・ソシエダ）。

AFC年間最優秀インターナショナル女子選手候補、浜野まいか（チェルシー）、長谷川唯（マンチェスター・シティ）。

AFC年間最優秀若手女子選手候補、松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）。

AFC年間最優秀協会候補（プラチナ部門）、日本サッカー協会。

最優秀インターナショナル男子選手候補の残り2人は、イラン代表FWメフディ・タレミ（オリンピアコス）と韓国代表MFイ・ガンイン（PSG）。そのなかで、イ・ガンインはPSGでUEFAチャンピオンズリーグ優勝を達成している。

そして、年間最優秀インターナショナル女子選手候補の残り1人は、オーストラリア女子代表DFステファニー・キャトリー（アーセナル）。なお、浜野はチェルシーの無敗優勝とリーグ6連覇に貢献している。

なお、久保、浜野と長谷川がノミネートされたAFC Asian International Player of the Yearは、アジア外でプレーする選手を対象としたもの。

プレミアリーグの歴史上「最高のアジア人選手15人」

注目の受賞者は、10月16日にサウジアラビアのリヤドで開催されるAFCアワードで発表される。