「駆け引きが上手だった」「THE FWの代名詞的な選手」引退表明の“J通算109発”ストライカーのゴール集に脚光「対峙してるの恒さんやん！」
９月26日、関東２部のSHIBUYA CITY FCに所属する渡邉千真の今季限りでの現役引退が発表された。
横浜FM、FC東京、神戸、G大阪、横浜FC、松本で活躍し、J通算109得点を記録。大卒プロ１年目の2009年には13得点を挙げて新人王を獲得し、日本代表にも選ばれた。
確かな足跡を残したストライカーのゴール集を、Jリーグのインスタグラムが公開。巧みな反転シュートや度肝を抜く強烈ミドルなどが収められた動画には、以下のようなコメントが寄せられた。
「お疲れ様でした」
「好きなFWでした」
「THE FWの代名詞的な選手でした」
「一つ目の動画対峙してるの恒さんやん！懐かしい！」
「ゴール前での駆け引きが上手だったよなー」
「両足上手かったですもんね」
「ガンバを救ってくれてありがとうございました」
「山雅に来てくれてありがとう！」
渡邉はSHIBUYA CITY FCの公式サイトを通じて、「長い時間をかけて自分自身と向き合い、悩み、考え抜いた末の結論です」とコメント。「本当に多くの出会いと経験に恵まれて、かけがえのない素晴らしい時間を過ごすことができました」と自身のキャリアを振り返り、「これからもサッカーという素晴らしいスポーツを愛し、応援していきたいと思います」と伝えた。
【動画】J通算109得点。ザ・ストライカー渡邉千真のゴール集
