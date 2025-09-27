¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢»°±º¡¦ÌÚ¸¶ÁÈ¤Ï2°Ì¡¡¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕ¤Î¥Ú¥¢
¡¡¡Ú¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕÂè2Æü¤Ï26Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼2°Ì¤Î¹ç·×221.03ÅÀ¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡SP2°Ì¤«¤éµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢2°Ì¤Î¥ß¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥¡¥Ó¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ï¥¼¡¢¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ü¥í¥Ç¥£¥óÁÈ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë0.35ÅÀµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡CS¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¼¡¤°³ÊÉÕ¤±¤ÎÂç²ñ¡£