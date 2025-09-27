オードリー若林、日テレの新人・五十嵐にいかアナに「なんかお前、変だぞ」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47歳）が、9月26日に公開された、「オードリーのNFL倶楽部」公式YouTubeの動画で、日本テレビの五十嵐にいかアナ（22歳）に「WEEK1から思ってたけどなんかお前、変だぞ」と語った。
日本テレビの五十嵐にいかアナが、「オードリーのNFL倶楽部」と「日テレジータス」の宣伝を兼ねて、東京ドームの巨人戦で始球式を行った映像を紹介。
五十嵐アナのVTRを見たオードリー・若林正恭が「五十嵐が始球式やってたんだけど、なんかちょっと五十嵐って変なやつだよね？ 俺もWEEK1から思ってたけど、なんかお前変だぞ」と、始球式前の少し掛かり気味に走ったり、ボールを投げたりする五十嵐アナをイジる。
五十嵐アナは「あれは、あの、本気で走ってきていいって言われたから本気で走ったんですよ」「投げてるのは、本気の人を笑わないでください。本気の人を」と反論。オードリー・春日俊彰は「本気が、だから我々の想定を超えるんだろうね」と五十嵐アナの行動が予想外だと語った。
