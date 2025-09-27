元阪神の秋山拓巳氏、米アップルのティム・クックCEOと“甲子園で野球観戦”
元阪神の秋山拓巳氏（34歳）が9月26日、自身のX（Twitter）を更新。米アップルのティム・クックCEO（最高経営責任者）と、甲子園のスタンドで阪神戦を観戦したことを報告している。
ティム・クックCEOは26日、東京・銀座の直営店「アップル銀座」のリニューアルオープンにあわせて来日。同店では来店客を出迎え、一緒に記念写真を撮るなど、アップルファンと交流した。
その後、関西へ移動したティム・クックCEOは、阪神のベースボールアンバサダー（BA）を務める秋山拓巳氏と共に阪神vs.中日の試合を観戦。
秋山氏は自身のXで「来日されてるティム・クックさんに甲子園球場、阪神タイガースの魅力を伝えさせていただきました！」と報告し、「タイガースの応援にかなり興味を持っておられ楽しんで観戦されてました！！」と2ショット写真を投稿。
そして「僕とも気さくに会話していただき緊張が吹き飛びました」「また機会があれば甲子園球場に足を運んで下さい」とコメント、さらに「ほんとはティムクックと甲子園行ってきた！くらいな友達感覚で投稿したかったよ笑」とつづっている。
ティム・クックCEOは26日、東京・銀座の直営店「アップル銀座」のリニューアルオープンにあわせて来日。同店では来店客を出迎え、一緒に記念写真を撮るなど、アップルファンと交流した。
秋山氏は自身のXで「来日されてるティム・クックさんに甲子園球場、阪神タイガースの魅力を伝えさせていただきました！」と報告し、「タイガースの応援にかなり興味を持っておられ楽しんで観戦されてました！！」と2ショット写真を投稿。
そして「僕とも気さくに会話していただき緊張が吹き飛びました」「また機会があれば甲子園球場に足を運んで下さい」とコメント、さらに「ほんとはティムクックと甲子園行ってきた！くらいな友達感覚で投稿したかったよ笑」とつづっている。