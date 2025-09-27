JRAは26日、第104回凱旋門賞（フランスG1、10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）の出走予定馬18頭（26日時点の想定）を発表した。

アイルランド調教馬のミニーホーク（牝3＝A・オブライエン、父フランケル）は昨年10月1日のデビュー戦2着後、2戦目に勝ち上がると今年初戦のチェシャーオークス（リステッド）から英オークス、愛オークス、ヨークシャーオークスのG1・3連勝を含む5連勝で一躍、有力候補に名乗りを上げた。

負担重量は4歳以上の牡馬より4.5キロ軽い55キロで出走し、勝てば17年エネイブル以来、8年ぶりの3歳牝馬V。エイダン・オブライエン師（55）は07年ディラントーマスで凱旋門賞初勝利を挙げ、16年はファウンド、ハイランドリール、オーダーオブセントジョージで1〜3着を独占し、9年ぶり3度目の凱旋門賞制覇なるか。管理馬は昨年3着ロスアンゼルス（牡4、父キャメロット）、夏にナッソーS（英G1）を制し、前走ヴェルメイユ賞1番人気6着から巻き返しを図るワール（牝3、父ウートンバセット）も想定メンバーに入っている。

出走予定馬18頭（国は調教国）は以下の通り。

アヴァンチュール （牝4＝仏フェルラン）

アルマカム （牡4＝英ウォーカー）

アロヒアリイ （牡3＝田中博）

エストレンジ （牝4＝英オメーラ）

カルパナ （牝4＝英ボールディング）

キジサナ （牝5＝仏グラファール）

クアリフィカー （牡3＝仏ファーブル）

クロワデュノール （牡3＝斉藤崇）

ゲゾラ （牝3＝仏グラファール）

ジアヴェロット （牡6＝英ボッティ）

ソジー （牡4＝仏ファーブル）

ダリズ （牡3＝仏グラファール）

ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智）

ホワイトバーチ （牡5＝愛マーフィー）

ミニーホーク （牝3＝愛A・オブライエン）

ルファール （牡3＝仏JC・ルジェ）

ロスアンゼルス （牡4＝愛A・オブライエン）

ワール （牝3＝愛A・オブライエン）