LUNA × REIが魅せる！新作「グラインディングコンシールバター」イベントレポ

韓国発のメイクアップブランドLUNAが、日本で「グラインディングコンシールバター」を正式発売。これを記念し開催されたイベントには、グローバルアンバサダーを務めるIVEのREIさんが登場しました。透き通るようなメイクと笑顔で魅了しながら、新作アイテムの特徴や使い心地について熱く語った様子をご紹介します。

LUNAとREIが彩るイベントの魅力

イベントには、多くのファンが集まり華やかな雰囲気に包まれました。REIさんは「メイクを通して自分を自由に表現することが大好き」と語り、LUNAのブランドコンセプトに強く共感。

今回登場した「グラインディングコンシールバター」の質感や使用感について「まるでバターのようにとろける」と笑顔でコメントしました。

「グラインディングコンシールバター」の特徴

この新作は、必要な分だけを削り出して使うユニークな仕様で、衛生的に使用できる点が魅力。バターのように柔らかなテクスチャーで毛穴や凹凸をしっかりカバーしながらも自然な仕上がりを叶えます。

カラーは全4色で、00号ピンクブライトはハイライトとしても活躍。ファンデーションいらずの軽やかな仕上がりを楽しめます♪

LUNA グラインディングコンシールバター



価格：2,640円（税込）

容量：10g

カラー展開：00号 ピンクブライト（新色）／01号 サーモンベージュ／02号 アイボリー／03号 ポーセリン

発売場所：Qoo10内「AK BEAUTY OFFICIAL」公式ショップ

メイクをもっと自由に楽しむために♡

「グラインディングコンシールバター」は、単なるコンシーラーを超えて、メイクをもっと楽しく、もっと自分らしく表現できるアイテム。

REIさんのように透明感あふれる仕上がりを叶えたい方はもちろん、ノーファンデ派にもぴったりです。LUNAが提案する新しいメイク体験を、ぜひあなたの毎日に取り入れてみてください。