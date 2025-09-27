＜夫にいじめられる＞結婚当時は優しかったのに…？「ダメなヤツ」毎日浴びせる嫌味…【第1話まんが】
私はアイネ。中学生時代にいじめられた経験があり、長い間それが心の傷になったままでした。しかし当時付き合っていたヒロキにそれを伝えると、「オレが一生守る、信じてほしい」と言ってくれたのです。私はそんなヒロキのことを頼もしく感じ、幸せになれると信じてプロポーズを受け入れました。現在は息子のユウ（中2）、娘のニイナ（中1）と家族4人で暮らしています。しかしあれから月日が経ち、ヒロキはすっかり変わってしまいました……。
結婚してから十数年の月日が流れ、息子のユウと娘のニイナは中学生。私は仕事をしながら家事をこなし、毎日バタバタです。ある月曜の朝のこと。慌ただしく準備をしていると、学校へ出かける子どもたちが体操服を探していて……。
ヒロキは私を守るどころか、事あるごとに「だからいじめられるんだ」と言うようになったのです。結婚前は「絶対にひどいことを言ったりしない」と誓ってくれたヒロキ。自分の発言がひどいという自覚はないのでしょうか？
ヒロキは最近になって、私が何か失敗をするたびに「そんなんだからいじめられるんだよ」というセリフを使うようになりました。そのたびに私は心の傷をえぐられているような気持ちになって、何も言えなくなってしまいます。優しいヒロキに「一生守るから信じてほしい」と言われたから、私はこの人と結婚しようと決めたのに……。
子どもたちの体操着の洗濯を忘れていた私に、ヒロキはいつものように嫌味を言いました。私が「やめて」と訴えても、「いじめられる方にも原因がある」と吐き捨てるだけです。あのころの優しいヒロキはもういません。私はどうすればいいのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
