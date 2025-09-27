ドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦前にマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）と対面した。

ナ・リーグ西地区4連覇決定から一夜明け、佐々木は敵地シアトルでの試合前の球場で、ロッテ時代のチームメートだったマ軍スペシャルアサインメントコーチ兼コンサルタントの福田秀平氏（36）と対面した。トレーナー2人を交えて外野付近で談笑したあと、姿を見せたイチロー氏に4人で駆け寄ると、佐々木は頭を深々と下げ、握手をしてあいさつ。約1分ほど話し、イチロー氏も笑顔で佐々木を迎えた。また、山本由伸投手（27）もイチロー氏にあいさつし、約2分間対面。イチロー氏が打撃練習の打球から山本を守るようなシーンも見られた。

デーブ・ロバーツ監督はレギュラーシーズン最終カードとなる今カードでの佐々木の起用法に言及。「朗希は今日も登板可能だ。いつになるかは分からないけど、どこかで投げさせるつもりだ。3試合中2試合で起用するイメージを持っている」と今カードで2度登板するプランを明かした。

佐々木は24日のダイヤモンドバックス戦で初めて救援登板。最速99・8マイル（約160・6キロ）の速球を武器に2三振を奪って3者凡退と完璧に封じた。