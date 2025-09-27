【ネトフリ恋リアインタビュー「ボーイフレンド」】配信後変化したメンバーとの関係性
【モデルプレス＝2025/09/27】9月10日、渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOにて「ネトフリ恋愛リアリティショー 合同同窓会」が行われ、「あいの里」シーズン1、「ボーイフレンド」シーズン1、「オフライン ラブ」の出演者33人が集結。「配信から一番変わったことは？」というテーマで質問に答えてもらった。【「ボーイフレンド」シーズン1】
【写真】「ボーイフレンド」ダイシュンが至近距離で密着
Netflixは、2025年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎え、9月5日から9月14日までの期間限定で10周年記念イベントを開催。その中の一環として、MCにベッキー、徳井義実、令和ロマンの2人を迎え、「あいの里」シーズン1、「ボーイフレンド」シーズン1、「オフライン ラブ」の出演者33人が集合し、各作品を振り返りながら、10周年を記念したスペシャルトークを繰り広げた。
ー 配信から一番変わったことは？
カズト（kazuto）：人生のモテ期が来ました。
ダイ（中井大）：家族が増えました。
テホン（TAEHEON）：自分にもっと素直になりました。
リョウタ（RYOTA）：周りの人との関わりがよりオープンになりました。
ユーサク（Usak）：メイクをするようになりました。
ゲンセイ（GENSEI）：メンバーとさらに仲良くなりました。
イクオ（秋場郁雄）：服のブランドを立ち上げて、いろいろなことにチャレンジするようになりました。
シュン（中西瞬）：変わったことは特にないです。
アラン（高橋アラン）：自分の幸せがより多くの人達ともっともっと大きくなってハッピー野郎をできているってことです。
男性同士の恋愛リアリティショーとして注目を集めた「ボーイフレンド」。男性が恋愛対象の9人が、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で約1ヶ月の共同生活を送りながら、恋や友情を育んでいく。ダイ＆シュン、1組のカップルが誕生した。2026年1月には、シーズン2が配信予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ボーイフレンド」ダイシュンが至近距離で密着
◆ネトフリ恋リア、同窓会開催
Netflixは、2025年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎え、9月5日から9月14日までの期間限定で10周年記念イベントを開催。その中の一環として、MCにベッキー、徳井義実、令和ロマンの2人を迎え、「あいの里」シーズン1、「ボーイフレンド」シーズン1、「オフライン ラブ」の出演者33人が集合し、各作品を振り返りながら、10周年を記念したスペシャルトークを繰り広げた。
◆「ボーイフレンド」配信から一番変わったことは？
ー 配信から一番変わったことは？
カズト（kazuto）：人生のモテ期が来ました。
ダイ（中井大）：家族が増えました。
テホン（TAEHEON）：自分にもっと素直になりました。
リョウタ（RYOTA）：周りの人との関わりがよりオープンになりました。
ユーサク（Usak）：メイクをするようになりました。
ゲンセイ（GENSEI）：メンバーとさらに仲良くなりました。
イクオ（秋場郁雄）：服のブランドを立ち上げて、いろいろなことにチャレンジするようになりました。
シュン（中西瞬）：変わったことは特にないです。
アラン（高橋アラン）：自分の幸せがより多くの人達ともっともっと大きくなってハッピー野郎をできているってことです。
◆「ボーイフレンド」シーズン1
男性同士の恋愛リアリティショーとして注目を集めた「ボーイフレンド」。男性が恋愛対象の9人が、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で約1ヶ月の共同生活を送りながら、恋や友情を育んでいく。ダイ＆シュン、1組のカップルが誕生した。2026年1月には、シーズン2が配信予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】