【ネトフリ恋リアインタビュー「オフライン ラブ」】「収入がすごく…」「タバコを…」配信後の変化明かす
【モデルプレス＝2025/09/27】9月10日、渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOにて「ネトフリ恋愛リアリティショー 合同同窓会」が行われ、「あいの里」シーズン1、「ボーイフレンド」シーズン1、「オフライン ラブ」の出演者33人が集結。「配信から一番変わったことは？」というテーマで質問に答えてもらった。【「オフライン ラブ」】
Netflixは、2025年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎え、9月5日から9月14日までの期間限定で10周年記念イベントを開催。その中の一環として、MCにベッキー、徳井義実、令和ロマンの2人を迎え、「あいの里」シーズン1、「ボーイフレンド」シーズン1、「オフライン ラブ」の出演者33人が集合し、各作品を振り返りながら、10周年を記念したスペシャルトークを繰り広げた。
アツシ（荒井陸）：水球といえば「オフライン ラブ」のアツシとなったことです。
アル（櫻田有）：特に変わったことはございません。
ショウ（木谷生）：海外に対してより興味が出たことです。
ケンスケ（面高ケンスケ※「高」は正式には「はしごだか」）：写真集を出したことです。
ユウダイ（島村雄大）：より一層むくみに気をつけることです。
ナナミ（朝日ななみ）：タバコを吸いやすくなりました。
ミミ（美海）：たくさんの方に応援していただけて、毎日さらに楽しくなりました。
カナカ（KANAKA）：収入がすごく変わりました。
トウコ（朝井瞳子）：一度きりの人生、大切な時間、大切な人を大切にしようと思えました。
マホ（Maho）：街角で声を掛けられるようになりました。ありがとうございます。
舞台となるフランス・ニースの地に集まった、お互いの顔も名前も知らない男女10人が、デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを片手に異国で10日間の旅をするリアリティショー。ケンスケ＆ナナミ、アツシ＆ミミ、ショウ＆カナカの3組が成立した。（modelpress編集部）
◆ネトフリ恋リア、同窓会開催
◆「オフライン ラブ」配信から一番変わったことは？
◆「オフライン ラブ」
舞台となるフランス・ニースの地に集まった、お互いの顔も名前も知らない男女10人が、デジタルデバイスを全て手放し、ガイドブックだけを片手に異国で10日間の旅をするリアリティショー。ケンスケ＆ナナミ、アツシ＆ミミ、ショウ＆カナカの3組が成立した。（modelpress編集部）
