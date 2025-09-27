【ネトフリ恋リアインタビュー「あいの里」】日本アカデミー賞受賞・アイドルデビュー…配信から一番変わったことは？
【モデルプレス＝2025/09/27】9月10日、渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOにて「ネトフリ恋愛リアリティショー 合同同窓会」が行われ、「あいの里」シーズン1、「ボーイフレンド」シーズン1、「オフライン ラブ」の出演者33人が集結。「配信から一番変わったことは？」というテーマで質問に答えてもらった。【「あいの里」シーズン1】
【写真】「あいの里」交際続いているカップル
Netflixは、2025年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎え、9月5日から9月14日までの期間限定で10周年記念イベントを開催。その中の一環として、MCにベッキー、徳井義実、令和ロマンの2人を迎え、「あいの里」シーズン1、「ボーイフレンド」シーズン1、「オフライン ラブ」の出演者33人が集合し、各作品を振り返りながら、10周年を記念したスペシャルトークを繰り広げた。
ー 配信から一番変わったことは？
たあ坊（藤田貴大）：「藤田貴大」から「たあ坊」と呼ばれるようになりました。
アンチョビ（島田正之）：世界のアンチョビになりました。
隼平（西村隼平）：特にないです。
じょにい（黒岩貴）：人生が楽しくなりました。
中さん（中山稔康）：街で酒を飲んでるんですけど、よく声を掛けられるようになりました。
酒ちゃん（酒井秀彰）：一瞬変わりかけましたが、もう元に戻りました。
沼ぴぃ（沼田心之介）：アイドルになりました。
ハリウッド（泉原豊）：モテてま〜す！日本アカデミー賞獲っちゃったぜ。（「侍タイムスリッパー」出演）
ユキえもん：たくさんの方にお声掛けいただいているので、寝間着でコンビニに行かなくなりました。
おかよ（伊東実希子）：生き方！
ゆうこりん（YUKO）：自分を大切にできるようになりました。
トモちん：私はあまり変わっていないですが、大人の恋愛最高です。
みな姉：街を歩いていると「みな姉だ！」と言われちゃうので、ノーメイクで歩けなくなりました。
トッちゃん（水沢朋美）：春から学生やっています！
“キラキラしない”リアルすぎる恋愛ドキュメントバラエティ「あいの里」。「35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求めて、ラブ・ヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る」というコンセプトとなっている。シーズン1のメンバーでは、隼平＆おかよが現在交際中である。2026年中に、シーズン3が配信予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あいの里」交際続いているカップル
◆ネトフリ恋リア、同窓会開催
Netflixは、2025年9月、日本でのサービス開始から10周年を迎え、9月5日から9月14日までの期間限定で10周年記念イベントを開催。その中の一環として、MCにベッキー、徳井義実、令和ロマンの2人を迎え、「あいの里」シーズン1、「ボーイフレンド」シーズン1、「オフライン ラブ」の出演者33人が集合し、各作品を振り返りながら、10周年を記念したスペシャルトークを繰り広げた。
◆「あいの里」配信から一番変わったことは？
ー 配信から一番変わったことは？
たあ坊（藤田貴大）：「藤田貴大」から「たあ坊」と呼ばれるようになりました。
アンチョビ（島田正之）：世界のアンチョビになりました。
隼平（西村隼平）：特にないです。
じょにい（黒岩貴）：人生が楽しくなりました。
中さん（中山稔康）：街で酒を飲んでるんですけど、よく声を掛けられるようになりました。
酒ちゃん（酒井秀彰）：一瞬変わりかけましたが、もう元に戻りました。
沼ぴぃ（沼田心之介）：アイドルになりました。
ハリウッド（泉原豊）：モテてま〜す！日本アカデミー賞獲っちゃったぜ。（「侍タイムスリッパー」出演）
ユキえもん：たくさんの方にお声掛けいただいているので、寝間着でコンビニに行かなくなりました。
おかよ（伊東実希子）：生き方！
ゆうこりん（YUKO）：自分を大切にできるようになりました。
トモちん：私はあまり変わっていないですが、大人の恋愛最高です。
みな姉：街を歩いていると「みな姉だ！」と言われちゃうので、ノーメイクで歩けなくなりました。
トッちゃん（水沢朋美）：春から学生やっています！
◆「あいの里」シーズン1
“キラキラしない”リアルすぎる恋愛ドキュメントバラエティ「あいの里」。「35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求めて、ラブ・ヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る」というコンセプトとなっている。シーズン1のメンバーでは、隼平＆おかよが現在交際中である。2026年中に、シーズン3が配信予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】