Snow Man目黒蓮＆川口春奈らミラノ開催「フェンディ」オープニングイベント来場
【モデルプレス＝2025/09/27】イタリアを代表するラグジュアリーブランド・フェンディ（FENDI）が9月24日、新たな旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ（Palazzo FENDI Milano）」のオープニングイベントを開催。Snow Manの目黒蓮や、女優の川口春奈らが参加した。
壮麗なイタリア合理主義建築を象徴するこの建物は、著名な建築家エミリオ・ランチャ（Emilio Lancia）の設計により1933年から1936年にかけて建設された歴史的建造物。フェンディの世界観を余すところなく体現した「パラッツォ フェンディ ミラノ」は、自社アトリエを備え、4フロア・910平方メートルにおよぶ圧倒的なスケールのブティック空間を展開する。さらに、最上階には名店「ランゴステリア（Langosteria）」による、趣向を凝らした3つのダイニングコンセプトが登場し、訪れる人々を美食の世界へと誘う。
会場には、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒と女優の川口が特別に参加したほか、女優のヒラリー・ダフ（Hilary Duff）やシェイリーン・ウッドリー（Shailene Woodley）、イザベラ・メルセード（Isabela Merced）、ティファニー・タン（Tang Yan）など、豪華ゲストが来場し、オープニングを華やかに彩った。（modelpress編集部）
◆目黒蓮＆川口春奈「フェンディ」オープニングイベント参加
