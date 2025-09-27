「東京2025世界陸上」女子1500メートルに出場した、ドイツのネレ・ヴェッセル選手が、2025年9月24日にインスタグラムを更新。日本を楽しむ様子を公開した。

「ポケカ」がボトリ...財布からお札取り出す

ヴェッセル選手はインスタグラムで「ありがとうございます東京」と投稿し、競技中の写真や動画とともに、日本観光を楽しむ様子を公開した。

その中で、チームメイトのヨランダ・カラビス選手が、クレーンゲームに挑戦する動画も公開。ポケモンカードゲームのパックをゲットしようと、アームを上や横からのぞきこんで微調整するも、残念ながらパックは落下した。カラビス選手は頭を抱えて悔しがり、財布からお札を取り出していた。

カラビス選手はコメント欄で、「日本のせいで金欠になっちゃったわ」とおどけた。

その他、「景品をゲットするのは簡単じゃないよね。日本を楽しんでくれてありがとう」「UFOキャッチャー失敗の時のリアクションとそこからすぐリベンジで財布から金を取り出す所が可愛すぎる」「また是非日本にいらしてくださいね 感動をありがとうございました」などのコメントが寄せられている。