今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信が高く評価した大名、本多忠籌を紹介します。

天明の大飢饉で定信は餓死者を出さなかった

天明の大飢饉は、江戸三大飢饉（享保の大飢饉・天保の大飢饉）の1つです。冷害や浅間山の噴火（天明3年＝1783）などで凶作となり、飢饉の惨状に拍車をかけたと言われています。

特に東北の被害は甚大でした。白河藩主であった松平定信（後に江戸幕府の老中就任）は、自叙伝『宇下人言』に凄まじい数の飢饉による死者数を書き込んでいます。

「仙台にて餓死したる人、四十万にみてり。津軽も二三十万人死せり」と。

しかし、定信の領国（白河）に餓死者は出なかったと言われています。先述の自叙伝にて、定信も「予が領国は死せるものなしと言えり」と記しています。だが、続けて「餓死しなかったとは言え、食べ物が悪くて、死んだ者がいるかと思うと、今も辛い」とも記しているのです。

白河藩の家中においても「飯料」に事欠く人々もいました。よって、そうした人々が藩上層部に何事か願い出たいとの話があったようで、定信は彼らを招きます。

組頭など残らず招いて、次のような内容の書き付けを与えたようです。「貧困に及ぶ者は願い出よ。重宝も人命には代え難い。どのようなことをしても救おう」と。

この定信の力強い言葉を聞いて、皆、喜んだそうです。領民や家臣の想いを汲み取り、彼らを救うため尽力する1人の藩主（定信）の様子が自叙伝からは垣間見えます（定信は蔵から米を出して、人々に与えます）。

また定信は、百姓を前にして、どれほどの米麦を蓄えればよいかを教えたといいます。米麦を毎年蓄えていけば、飢饉があっても、大丈夫というわけです。

定信は自ら質素倹約を実行し、それを家中にも広め、食糧の緊急輸送などもして、飢饉という危機を跳ね返したのでした。餓死者が出なかった白河藩ということで評判になり、定信に「どのようにしたらよいか」「対応を伺いたい」という大名が多くいたとのこと。定信はそういった諸大名と交流を深め、刎頚の交わり（お互いに首を斬られても後悔しないような仲）を結んだようです。

その諸大名とは、松平信道・本多忠籌・本多忠可・戸田氏教・松平信明・加納久周などのことでした。定信は「大君（徳川将軍）のため、有為な人材を輩出したい」との一念で、彼らを教導しました（『宇下人言』）。

彼らの中で、定信が特に素晴らしいと感じたのは「弾正」、つまり、本多弾正忠籌（陸奥国泉藩主）でした。忠籌のことを定信は「古（いにしえ）にいう英雄」「至て信実（誠実）深く」「義篤くてよく物に感ず」と評しています（前掲書）。

定信が本多忠籌を高く評価したワケ

では、何をもって、定信は忠籌をそう評価したのでしょう。1つは、徳川家基が亡くなった際の忠籌の行動にありました。

家基は、10代将軍・徳川家治の嫡男であり、将来の11代将軍として期待されていましたが、安永8年（1779）、16歳にして病没してしまいます。その時、忠籌は50日間も肴酒をやめ、麻上下で、朝から夜まで端座して慎んでいたというのです。

また、天明6年（1786）、洪水があった時などの家中の取り仕切りも「驚くべきもの」があったといいます。

家中の手当て、残るところなく「米金を散らして」（放出して）、人々を救ったのでした。水で汚れた襖の繕いもしなかったとのこと。

食べ物も昼のみ「一菜」とし、朝夕は「飯のみ」食べたということです。忠籌もまた定信と同じように、率先して倹約に努めたのでした。定信は忠籌を「名誉の人なり」と記しています。

先に名をあげた播磨国山崎藩主の本多肥後守忠可もまた定信が評価する人でした。忠可の人格は「篤実」（誠実）。他人の良い話を聞けば、たちまち涙を流して喜ぶような人柄であったといいます。

美濃国大垣藩主の戸田氏教は、弁才（弁舌の才能）があるだけでなく、物に堪忍する性質だったようです。氏教は政治に関することを定信によく尋ねたとのことです。松平越後守康哉は、美作国津山藩主。定信は彼を「博識・弁才無双」と絶賛しています。

一方、批判された大名たちも…

定信は諸大名を褒めるだけでなく、時に批判もしています。

例えば、松平紀伊守信道（丹波国亀山藩主）のことは「温厚ではあるが、小量（度量が狭い）」と自叙伝に書いているのです。信道もまた先に見た大名と同じように、政治のことを定信に問いました。その人独自の見解で遂行してもいいようなことも、信道は常に定信に相談していたようです。定信はそれを信道が温厚だからこそではないかと推測しています。

加納備中守久周（伊勢八田藩主）は「剛直」で「人をよく見る」人物だと定信は評しています。「偉人」とも褒めています。久周は定信を貴ぶこと「神」の如くだったようです。久周のその様を見て、定信は「畏縮」したとのこと。

定信はこれまで記してきた諸大名と、小室にて、朝から黄昏まで語り合ったこともあったようです。「鹿食」（鹿の肉）のみを出させて、語り合ったとのことですので、簡素なものです。今回、記述してきた諸大名の中には、後に定信と共に「寛政の改革」を推進していくことになります。

