帯状疱疹の感染リスクと治療法。妊婦・免疫低下者は要警戒【医師解説】

帯状疱疹は、神経に沿って痛みや発疹を引き起こす感染症で、適切な治療を受けないと後遺症として神経痛が長期間続く可能性があります。今回は、帯状疱疹にかかってしまったときの注意点や治療について「恵比寿いたみと内科のクリニック」の加藤類先生に解説してもらいました。

監修医師：

加藤 類（恵比寿いたみと内科のクリニック）

九州大学を卒業後、福岡赤十字病院、九州大学病院、北海道大学病院、砂川市立病院、北海道大学病院麻酔科助教、菊名記念病院麻酔科部長、東京医療センター、国立国際医療研究センター病院麻酔科医長、済生会中央病院麻酔科部長などで経験を積みながら、ペインクリニックの外来や緩和ケアや無痛分娩にも携わる。 2024年、東京都渋谷区に「恵比寿いたみと内科のクリニック」を開院、院長となる。 医学博士、日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医、日本麻酔科学会麻酔科専門医・指導医、日本心臓血管麻酔学会心臓血管麻酔専門医、JB-POT。

編集部

帯状疱疹はどのような人が注意をするべきですか？

加藤先生

成人のほとんどは抗体を持っているため、帯状疱疹そのものがほかの人に感染して帯状疱疹を引き起こすことはありません。しかし、抗体を持っていない新生児や著しく免疫力が低下している人は注意が必要です。また、妊娠中に感染すると重症化しやすく、胎児にも影響があるため、帯状疱疹を発症した場合は妊娠中の方との接触を避ける必要があります。

編集部

帯状疱疹の治療にはどんなものがありますか？

加藤先生

帯状疱疹の治療には、抗ウイルス薬と鎮痛剤が使用されます。抗ウイルス薬はウイルスのDNA合成を妨げ、増殖を抑える効果があります。痛みに対しては鎮痛剤が使用されますが、痛みが強い場合には神経ブロックを併用することがあります。

※この記事はMedical DOCにて＜「帯状疱疹」で後遺症を残さないためにどうすればいいか【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。