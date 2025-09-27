目黒蓮（Snow Man）フェンディ新旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ」のオープニングイベントに出席

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

目黒蓮（Snow Man）が、9月24日にイタリア・ミラノのモンテナポレオーネ通りとマッテオッティ通りが交差する至近にオープンしたフェンディ（FENDI）の新旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ」のオープニングイベントに参加した。

■ヒラリー・ダフなど豪華ゲストが来場

壮麗なイタリア合理主義建築を象徴するこの建物は、著名な建築家エミリオ・ランチャの設計により1933年から1936年にかけて建設された歴史的建造物。フェンディの世界観を余すところなく体現した「パラッツォ フェンディ ミラノ」は、自社アトリエを備え、4フロア910平方メートルにおよぶ圧倒的なスケールのブティック空間を展開。

さらに、最上階には名店「ランゴステリア」による、趣向を凝らした3つのダイニングコンセプトが登場し、訪れる人々を美食の世界へと誘う。

イベントには、フェンディのブランドアンバサダーを務める目黒蓮と川口春奈が特別に参加した他、女優のヒラリー・ダフやシェイリーン・ウッドリー、イザベラ・メルセード、ティファニー・タンなど豪華ゲストが来場し、オープニングを華やかに彩った。

