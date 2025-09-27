「阪神−中日」（２６日、甲子園球場）

阪神の森下翔太外野手が二回の第２打席で見逃し三振。５球目、１４３キロの内角球がストライクを取られると、思わず左手を振って白井球審に不服の態度を示した。

直後に白井球審も反応し、森下に詰め寄る様子も。不穏な空気が流れ、球場は騒然となる中、ベンチから上本打撃コーチが飛び出してきて慌てて間に入った。

なかなか見られないシーンだけに、ファンは迅速な対応をした上本コーチを絶賛。「上本が一番のファインプレー」「上本コーチすぐに止めに入ったの素晴らしい」「仲裁が上本さん」「仲裁に入る上本博紀、流石にイケメン」とファンもつづっていた。

その後、森下は苦笑いを浮かべながらベンチへ引きあげた。上本コーチは２００８年度ドラフト３位で阪神に入団。小柄ながらパンチ力を秘めた勝負強い打撃が魅力の右打者だった。度重なる故障に泣かされたことで、現役通算５２２安打にとどまったが、その打撃技術は歴代の監督も高く評価していた。

２０２０年に現役を引退して以降はアカデミーの指導者などを務め、２３年１１月に２軍野手コーチに就任。今季から１軍打撃コーチを務めている。