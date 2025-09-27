「着る服ない問題」→【UNIQLO：C】で解決！ センス抜群♡「おしゃれアイテム」

クローゼットに服はたくさんあるのに、着たい服がない……。おしゃれなコーデを楽しむには、年齢やトレンドの変化とともにワードローブをアップデートすることが大切。そんな時に参考にしたいのは、おしゃれなインフルエンサーのリアルクローズ。そこで編集部が注目したのは、週6で【ユニクロ】アイテムを着ているという@shocogram__さんのInstagram投稿。今回は、彼女がリアルバイしたアイテムとスタイリングをご紹介します。

フリース襟の大人可愛い中綿ジャケット

【ユニクロ】「パフテックジャケット」\12,900（税込）

「最新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿」（公式サイトより）を使用した、襟付きデザインの中綿ジャケット。@shocogram__さんも「試着会の時から絶対買うと決めてた」とコメントしている注目度の高いアイテムです。フリース襟は取り外し可能で、裾のドロストでシルエットの変化が楽しめる仕様も魅力。スナップでは身長171cmで、あえてXXLを着用しているとのことで、サイズ感も参考にしてみて。

秋ムードがぐっと高まるニットジャケット

【ユニクロ】「ニットジャケット」\7,990（税込）

@shocogram__さんが「昨年 即完売した人気のジャケット」と紹介しているのが、このニットジャケット。ウールをブレンドした暖かみのある素材で、テーラードジャケットのきちんと感はそのままに、季節感も感じさせてくれる一着です。いつものワンピースやスカートスタイルにさっと羽織るだけで、キリっと引き締まった印象に。オフィスでもデイリーでも使いやすいきれいめアイテムは、大人女性の「着る服ない問題」を解消してくれるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。