一緒に暮らしていると、相手のクセや習慣が移ってくることがありますが、それはどうやら猫ちゃんも一緒のようです。わんちゃんと一緒に育った猫ちゃんが、まるでわんちゃんのような光景を見せたと話題に。投稿を見た人からは、「郷には入れば郷に従えということなんでしょうか」「お利口さんですね」とコメントが寄せられ、65万再生を突破しています。

【動画：猫が犬といっしょに育った結果……】

わんちゃんと一緒に育ったリアちゃんは、トイレで…

Instagramアカウント『マロンと愉快な仲間たち』に投稿されたのは、マンチカンのリアちゃんの『ある習慣』。ある日、リアちゃんがわんちゃんのトイレにいるのを見かけた飼い主さん。わんちゃんのトイレにはペットシーツが敷かれていて、その上にイタズラ防止の編み目のカバーが付けられています。この日は、わんちゃんがトイレを使ったあとだったため、リアちゃんはそのにおいが気になってトイレへ向かったのか…と思いきや。トイレへ到着したリアちゃんは、何やらトイレのカバーの上に座り込み始めたのだそう。

いったいどうしたのかとよく見てみると…なんと、リアちゃんはわんちゃん用のトイレで用を足していたのだとか！そんなリアちゃんの様子を見た飼い主さんは、「犬化してきてる」と思わずにはいられないのでした。

誰よりも先にペットシーツを使いたいリアちゃん

リアちゃんがペットシーツの上でトイレをしたのは、この日だけではないのだそう。別の日にも、トイレカバーの下に敷いてあるペットシーツを取り替えると、リアちゃんが一番にやってきてトイレをし始めたといいます。やはり、一番初めに使うのが気持ちがいいのでしょうか？

しかし、きちんとみんなへの配慮も忘れないリアちゃん。リアちゃんは、ペットシーツの真ん中は避けて、シーツの端で用を足す謙虚さも見せてくれたといいます。

種族を超えた家族の絆

リアちゃんがわんちゃんのような習慣を身に付けたのは、やはり一緒に住んでいるわんちゃんたちの影響が大きいようです。リアちゃんとわんちゃんたちは、寄り添って過ごしていることも多いそうで、ある日は窓の外を見ていたリアちゃんの隣にボーダーコリーのマロンちゃんがやって来たとのこと。

飼い主さんが近づくと、窓から外を見ていたふたりは息ぴったりに振り返ったといいます。

その後、再び窓の外に視線を戻して観察を再開するリアちゃんとマロンちゃん。体の大きさや模様は違うものの、なんだか後ろ姿はそっくりに感じます。そんなわんちゃんと一緒にいることが当たり前な日々を送っているリアちゃん。きっと、大好きなわんちゃんたちをお手本にしているから、リアちゃんもわんちゃんのような行動をとるようになったのかもしれません。

わんちゃんのようにトイレをするリアちゃんの光景は、「すごい！こんなふうにおトイレできるんですね」「うちも犬に育ててもらったので、色んな面で犬化してます（笑）」「うちは逆に犬が猫のトイレ使ってますｗ」といった感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『マロンと愉快な仲間たち』では、そんな個性いっぱいのリアちゃんたちの日常が投稿されていますよ。

リアちゃん、マロンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「マロンと愉快な仲間たち」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。