猫の寝顔といえば、無防備で愛らしい表情を思い浮かべる方が多いはず。ところが今回ご紹介するサビ猫の女の子は、普段の可愛らしいイメージからは想像できない、とても印象的な寝顔を披露したそうです。

投稿はThreadsにて、5万回以上表示。いいね数は4000件を超えました。Threadsユーザーたちからは、「笑い続けています」「思わず笑ってしまいました」などのコメントがたくさん寄せられたそうです。

【動画：寝ている猫の『顔』を見たら……普段の様子からは想像もできない『衝撃の光景』に爆笑】

ぶさいくな寝顔選手権があったら…

今回、Threadsに投稿したのは「akki_room」さん。登場したのは、飼われているサビ猫の女の子です。

サビ猫ちゃんは、いつもは可愛さ満点で愛嬌たっぷり。飼い主さんご家族をいつも笑顔にしているそうです。

ただし、今回撮影された寝顔はそんないつもの姿とはかけ離れた表情だった模様。さらには口も鯉みたいにパクパク動いていたとのこと。たぶん、何か美味しいおやつやご飯を食べる夢でも見ていたのでしょう。

飼い主さん曰く、もしも「ぶさいくな寝顔選手権」があったなら、堂々の一位を獲得してしまうのでは…と思うほどのインパクトだったそうです。たしかに思わず二度見してしまう寝顔ですね。

コメント欄にはぶさかわ猫ちゃんたちが大集合！

ちょっぴり、ぶさいくな寝顔を見せてくれたサビ猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「元気なかったのに爆笑しましたｗ」「すみませんが、笑いました、元気が出ました（爆笑）」「顎ガクガクが最高」などの声が多く寄せられていました。

また、その他にもコメント欄には、同じくぶさかわな寝顔を披露していた猫ちゃんたちが大集合。どの子もインパクトが強い寝顔なので甲乙つけがたい…。1位を決めるのは難しそうです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「akki_room」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。