話すドアノブに驚くアリス！セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』 ACT/CUT プレミアムフィギュア
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ふしぎの国のアリス』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “アリス”を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “アリス”
登場時期：2025年9月26日より順次
サイズ：全長約16×16cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
躍動感ある動きを再現した、セガプライズのフィギュアシリーズ”ACT/CUT”に、ディズニーアニメーション『ふしぎの国のアリス』が登場。
ふしぎの国に迷い込んでしまった「アリス」の姿が、丁寧に再現されています！
話す「ドアノブ」に驚く「アリス」のシーンを切り取ったデザイン。
表情をはじめ、ポーズや服の質感もリアルに表現されたフィギュアです。
服のシワや指先まで細かく表現された、どの角度からも楽しめるプライズになっています。
『ふしぎの国アリス』のワンシーンを切り取った、躍動感あるフィギュア。
セガプライズの『ふしぎの国のアリス』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “アリス”は、2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 話すドアノブに驚くアリス！セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』 ACT/CUT プレミアムフィギュア appeared first on Dtimes.