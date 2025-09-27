セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ふしぎの国のアリス』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “アリス”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ふしぎの国のアリス』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “アリス”

登場時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約16×16cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

躍動感ある動きを再現した、セガプライズのフィギュアシリーズ”ACT/CUT”に、ディズニーアニメーション『ふしぎの国のアリス』が登場。

ふしぎの国に迷い込んでしまった「アリス」の姿が、丁寧に再現されています！

話す「ドアノブ」に驚く「アリス」のシーンを切り取ったデザイン。

表情をはじめ、ポーズや服の質感もリアルに表現されたフィギュアです。

服のシワや指先まで細かく表現された、どの角度からも楽しめるプライズになっています。

『ふしぎの国アリス』のワンシーンを切り取った、躍動感あるフィギュア。

セガプライズの『ふしぎの国のアリス』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “アリス”は、2025年9月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

