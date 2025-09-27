☆西武―ソフトバンク（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋、ソフトバンク＝有原

２６日は楽天に４―３で逆転勝ちし、優勝マジックを１としたソフトバンク。２７日の西武戦で○か△なら自力で、●でも２位の日本ハムが勝たなければ２年連続のＶが決まる。

ソフトバンクに立ちはだかるのは西武の高橋。９月５日のロッテ戦から３連勝中と上り調子だ。また、対戦相手別でもソフトバンク戦は日本ハム戦と並ぶ最多の１５勝（１２敗）。今季のベルーナＤでのソフトバンク戦は２登板で７回を投げて失点わずかに１という安定感を見せて１勝０敗だ。

一方、ソフトバンク先発の有原は昨年から西武戦３連敗中。はたしてソフトバンクは２７日にＶを決めることができるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝吉村、広島＝森

☆ＤｅＮＡ―巨人（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ジャクソン、巨人＝グリフィン

☆阪神―中日（１４：００・甲子園）阪神＝大竹、中日＝高橋宏

☆ロッテ―日本ハム（１８：００）ロッテ＝種市、日本ハム＝達

☆オリックス―楽天（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝山下、楽天＝荘司

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順