インリン・オブ・ジョイトイの芸名で活躍した台湾出身のタレント・インリン（４９）が新しい宣材写真を公開した。

２７日までにインスタグラムを更新。２月以来となる投稿で「お久しぶりで〜す」とあいさつ。「先日日本へ行った時に、何十年ぶりかに宣材写真を撮りました」という。「そして…Ｘも始めました！やっと時代の波に乗れた気分です。皆さんＸのフォローよろしくお願いしま〜す」と伝え、Ｘ（旧ツイッター）のアカウントも紹介した。

「＃宣材写真 ＃インリン ＃台湾 ＃三児の母 ＃双子育児」とハッシュタグをつけて、新しい宣材写真を披露。白シャツ姿でニッコリとほほ笑んでいる。

２０００年代に過激な衣装とポーズで人気を集めたインリン。０４年からプロレスでも活躍してブレイクした。プライベートでは２００８年９月に日本人の一般男性と国際結婚。１０年７月に第１子男児、１３年１２月に男児と女児の双子を出産し、現在は台北市で生活している。１６年には芸名をインリン・オブ・ジョイトイから「インリン」に改名した。

当時のセクシーな印象から、さわやか美魔女に雰囲気激変。フォロワーは「美しすぎる…大好きです」「お久しぶりですね。お元気にお過ごしで嬉（うれ）しいです」などの声が寄せられた。