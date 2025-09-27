恋愛感情無し“親友婚”、同性パートナー…SNSで話題のカップル、それぞれの愛のカタチ
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』#4（26日）では、今SNSで話題の2組のカップルに密着。それぞれの愛のカタチを紹介した。
【写真】スタジオも騒然？SNSで話題の恋愛感情なし“親友婚”カップル
#4では、今SNSで話題の2組のカップルに密着。1組目は、恋愛感情なく「親友」として入籍した、びす子さんとめろんてゃさん。共に心に傷を抱え、共通の親友の死を乗り越える中で、法的な家族として支え合う「親友婚」という道を選んだ2人。めろんてゃさんの父親も「せっかく親友という絆ができたのであれば、なるべく大切にしていってくれれば」と、その関係を温かく受け入れている様子が紹介された。
2組目は、TikTokで総再生回数5100万回以上を記録する同性パートナー、「奥さんがでっけぇ」で話題のさらさんといつかさん。元々恋愛対象が男性だったさらさんが、会社の同期であるいつかさんに惹かれ交際へ。いつかさんが過去に別の交際相手の親から「うちの子がレズビアンだと思われるから別れてもらえる？」と拒絶された辛い経験を乗り越え、現在はありのままの日常を発信している。いつかさんは、さらさんの母親に初めて会った際、別れさせられる不安を抱えていたが、逆に「家事とかちゃんとやるの？浮気とかしないよね？」と、一人のパートナーとして当たり前の心配をされたことで、「偏見を持っていたのは自分」と気づかされたと語った。
このVTRを受け、歳の差婚を発表したスタジオゲストの新山千春が最近話題になっているという沖縄での家族旅行の写真を披露。「スタイルが良いわ」というMC陣の声に対して「絞ったんですよ」「芸能生活を始めて30周年でこの体型じゃちょっと…もうちょっと頑張んなきゃダメだよなと思って、ボクシングに行ったりとか」と努力を語った。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#4には、スタジオゲストにはほかに、元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀が登場した。
