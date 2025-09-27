元テレ東アナ・松丸友紀、競輪選手である夫の事故で「夫婦の危機みたいになってしまった」
元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀が、ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』#4（26日放送）に出演。競輪選手である夫の事故により夫婦の危機に直面したことを明かした。
【写真】「母親ヅラせんといて」空白の9年を乗り越えた島田珠代と娘
#4では、島田珠代が一人娘・璃子さんとの知られざる波瀾万丈な人生を告白。離婚後離れ離れになってしまった空白の9年間を乗り越えた島田が、最後に璃子さんからのサプライズの手紙に「すごくうれしいです。大切にします」と号泣した。
このVTRにスタジオも涙。MEGUMIは、「そんなすっごいつらい時に人を笑わせてた姉さんが、本当に、かっけえって思います」と、その強さを称えた。またゲストの松丸は、島田を自身と重ね合わせ、競輪選手である夫が事故で大怪我を負った際のエピソードを告白。「選手生命絶たれるかもしれない」という医者の診断に「感情をどこにぶつけていいかわからなくなって」「夫婦の危機みたいになってしまった時期があったんですよ。だからすごく気持ちは分かって。相当、いろいろ考えた末の決断だったんだろうなって」と島田の当時の苦悩に共感した。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#4には、スタジオゲストとしてほかに、タレントで女優の新山千春が登場した。
