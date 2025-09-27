目黒蓮、フェンディ着こなし“煌びやか”オーラ 新旗艦店イベントに登場
Snow Man・目黒蓮が24日、イタリアのラグジュアリーブランド・フェンディ（FENDI）の新旗艦店「パラッツォ フェンディ ミラノ（Palazzo FENDI Milano）」オープニングイベントに出席した。
【全身カット】足長すぎ！ゴージャスな雰囲気漂う目黒蓮
同店は、ミラノ随一のファッションストリート、モンテナポレオーネ通り（Via Montenapoleone）とマッテオッティ通り（Corso Matteotti）が交差する至近にオープンした。
壮麗なイタリア合理主義建築を象徴する建物は、著名な建築家エミリオ・ランチャ（Emilio Lancia）の設計により1933年から1936年にかけて建設された歴史的建造物。フェンディの世界観を余すところなく体現した「パラッツォ フェンディ ミラノ」は、自社アトリエを備え、4フロア・910平方メートルにおよぶ圧倒的なスケールのブティック空間を展開する。最上階には名店「ランゴステリア（Langosteria）」による、趣向を凝らした3つのダイニングコンセプトが登場し、訪れる人々を美食の世界へと誘う。
会場には、ブランドアンバサダーを務める目黒のほか、俳優の川口春奈も特別に参加。またヒラリー・ダフ、シェイリーン・ウッドリー、イザベラ・メルセード、ティファニー・タンなど、豪華ゲストが来場し、オープニングを華やかに彩った。
