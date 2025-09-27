『オールスター感謝祭』赤坂5丁目ミニマラソン、今回も白熱 森脇健児は「17歳の膝を取り戻した！」
10月4日放送のTBS系『オールスター感謝祭’25秋』（後6：30）では、名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」に、パリオリンピックで6位入賞、さらに今月開催の「ベルリンマラソン」で2位入賞という日本人史上2人目の快挙を成し遂げた赤崎暁選手（※崎＝たつさき）（九電工）が初参戦。世界の舞台で活躍するトップランナーが、赤坂の街を舞台にどんな走りを見せるのか注目が集まる。
【写真】楽しそう！『オールスター感謝祭』秘蔵カットが続々公開
今回は、過去優勝の菅田琳寧（B&ZAI）や3位入賞経験のある椿泰我（IMP.）など、ボーイズグループや、2025春を盛り上げた私立恵比寿中学の風見和香、初参加の僕が見たかった青空・岩本理瑚ら、ガールズグループの健脚自慢が一堂に集結。
さらに、サッカー元日本代表の柿谷曜一朗や、人間ブルドーザー鄭大世も優勝を狙い激走。4月に膝の手術を行った森脇健児が手術後、リハビリ期間を経て、赤坂で復活。「17歳の膝を取り戻した！」と語る森脇は奇跡の走りを見せられるのか。
