北村匠海、今田美桜の『あんぱん』に対する真摯な姿勢を称賛「どんなに悩んでいても…」

9月26日放送のNHK『あさイチ』に、北村匠海がVTR出演。同日に最終話が放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』のヒロイン・のぶ役を務めた今田美桜について語った。

番組では、『あんぱん』で柳井嵩を演じ、今田と夫婦役として時間を過ごした北村が、撮影で感じた今田の魅力について語るVTRを公開。

北村は、「一つは、瞳がすごく大きいので、目の情報量っていうのはすごかったですね」「彼女のその目から溢れ出る感情だったりとか、そういうものは僕も何度も感動してました」とコメント。

さらに、「作品も背負ってるし、のぶという人間も背負っているからこそ、たくさん悩んでたと思うんですね」「それでもやっぱり、どんなに悩んでいても、どんなに彼女が立ち止まっていても、1番彼女がのぶを好きで、のぶを信じているっていう」「その芯の強さが、僕はすごかった」と、作品や役に対する今田の真摯な姿勢について語った。

また、「何度も脚本には書かれていないような涙を今田さんが流して。そこに僕もつられて一緒に泣くみたいなシーンってかなり多かったんですよね」と、撮影の裏側も明かしていた。