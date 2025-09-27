「Amazonフレッシュ カフェ」を麻布台ヒルズに9月26日・27日の2日間限定オープン

アマゾンジャパンが運営するAmazonフレッシュは、幅広い高品質な商品を一箇所で提供するため、人気商品の新規取り扱いを開始し た。新たに加わるのは、成城石井、LIFE BIO-RAL、Oisixの数百点の商品で、商品ラインアップが従来より充実する。

この機会により多くの顧客に周知するため、9月26日、27日の2日間、Amazonフレッシュのポップアップカフェ「Amazonフレッシュ カフェ」が東京・麻布台ヒルズカフェにオープンした。

Amazonフレッシュ カフェ 提供メニュー

同イベントでは、2児のママでもある橋本マナミさんが考案したサラダとパスタを含む5品のオリジナルメニューを提供する。全てAmazonフレッシュで揃う食材を使用し、レシピも公開している。

同社は、対象エリアでAmazonのアカウントを持つすべての顧客向けのサービスとして、Amazonフレッシュと提携ネットスーパーを展開している。新鮮な野菜、精肉など生鮮食品からお米、冷凍食品、日用品、ベビー用品などのかさばる商品まで、注文から最短約2時間で届くため、子育て中のファミリーなどに幅広く支持されている。

Amazonフレッシュでは約17,000点を扱う

9月16日から10月3日までは、Amazonフレッシュで「選りすぐりブランドフェア」も開催している。期間中は、対象商品購入金額の10%分をAmazonポイントとして還元する。さらに、9月16日から9月30日まで初めて注文するとプライム会員限定で、通常配送料が1度無料になるキャンペーンも同時開催している。

同社は9月26日、「Amazonフレッシュ カフェ」のメディア向け内覧会を実施した。事業本部リテール事業部長の宮下純氏は「この8年間でお客様の反応を見ながら商品を拡充してきた。売上げは右肩上がりで成長している」と説明した。

Amazonカフェでは対象のメニューを注文し、ハッシュタグ「#Amazonフレッシュ」を付けてSNS投稿すると数量限定で、人気商品をプレゼントする特典を実施する。



【Amazonフレッシュ カフェ 開催概要】

▽開催期間:9月26日(金) 12時〜23時、9月27日(土)8時〜23時(フードL.O.22時、ドリンクL.O.22時30分)

▽開催場所: 麻布台ヒルズカフェ（東京都港区）