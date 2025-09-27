ÍÅÄÅ¯Ê¿¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é20Âå¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡× 45ºÐ¤Ç·ëº§¡¢49ºÐ¤ÇÂè1»ÒÃÂÀ¸
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬¡¢£²£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÍÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é£²£°Âå¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£´£µºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿ÍÅÄ¤Ï¡Ö£²£°Âå¤Ç·ëº§¤·¤Æ¡¢¼ã¤¯¤Æ¸µµ¤¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¤¦¤Á¤Ë¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤¬£³¿Í¤È¤«¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÍ·¤Ù¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¼«Ê¬¤â¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë£´£µºÐ¤È¤«¤À¤è¡¢¤Þ¤À¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£
¡¡Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬£´£¹ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤â£²±ýÉü¤°¤é¤¤¤·¤¿¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ¤µ¤»¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤¦¡¢¥Ñ¥Ñ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡×¤ÈÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£