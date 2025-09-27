JRAは26日、第104回凱旋門賞（フランスG1、10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）の出走予定馬18頭（26日時点の想定）を発表した。

牝馬のワンツーフィニッシュとなった昨年の2着馬アヴァンチュール（牝4＝仏フェルラン、父シーザスターズ）が今年もここに狙いを絞っている。

昨年はアーク（凱旋門賞）トライアルのヴェルメイユ賞、凱旋門賞と1歳上の英国調教馬ブルーストッキングに続けて先着された。今年はそのヴェルメイユ賞で1馬身半差の貫禄V。1歳下の仏オークス馬ゲゾラを退け、本番に弾みをつけた。

2000年以降、前年凱旋門賞2着馬の成績は01年エジプトバンド8着、02年アクワレリスト6着、05年チェリーミックス12着、08年ユームザイン2着、09年ユームザイン2着、10年ユームザイン10着、11年ナカヤマフェスタ11着、12年シャレータ9着、13年オルフェーヴル2着、15年フリントシャー2着、18年クロスオブスターズ3着、20年エネイブル6着と延べ12頭が出走して2、3着止まりとなっている。

前年2着馬Vなら24年マシーン、52年ヌッチョ、74年アレフランス、88年トニービン以来、37年ぶり5頭目の記録になる。

出走予定馬18頭（国は調教国）は以下の通り。

アヴァンチュール （牝4＝仏フェルラン）

アルマカム （牡4＝英ウォーカー）

アロヒアリイ （牡3＝田中博）

エストレンジ （牝4＝英オメーラ）

カルパナ （牝4＝英ボールディング）

キジサナ （牝5＝仏グラファール）

クアリフィカー （牡3＝仏ファーブル）

クロワデュノール （牡3＝斉藤崇）

ゲゾラ （牝3＝仏グラファール）

ジアヴェロット （牡6＝英ボッティ）

ソジー （牡4＝仏ファーブル）

ダリズ （牡3＝仏グラファール）

ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智）

ホワイトバーチ （牡5＝愛マーフィー）

ミニーホーク （牝3＝愛A・オブライエン）

ルファール （牡3＝仏JC・ルジェ）

ロスアンゼルス （牡4＝愛A・オブライエン）

ワール （牝3＝愛A・オブライエン）