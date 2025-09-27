チベットの伝統医学を学べる大学がインドにあることを知っていますか？山の中で命懸けの薬草実習をしたり、医学辞典を丸暗記して挑む卒業試験があったり！？さらば青春の光の二人が、『僕は日本でたったひとりのチベット医になった』（径書房）の作者・小川康さんに根掘り葉掘り聞いていきます。小川さんは、なぜ、外国人として初めてチベット医となったのか…。そこには意外な理由が。



【本人が語る動画】地図なしの山に1カ月…薬草を採取して生還できるかが単位の条件でした

現実逃避の軽い旅のつもりが、10年かけてチベット医学を習得することに！

（東）チベット医学を学ぶことになったきっかけは？



（小川）自分で薬草を採り、薬を作って患者に届けたいという夢があったんですが、薬機法の都合でできない。できるとこがないかと思っていた時に、たまたまチベット医学の本に出会いました。その後バックバッカーブームに乗り、チベット医学を学ぶという口実で3カ月くらいの旅のつもりで向かったはずが、10年も過ごすことになったんです。



（森田）現実逃避やったんや！（笑）



言語はゼロ。現地で小中高の教科書から勉強し、倍率10倍の医学大学に合格！

（小川）私が勉強したのはインドのダムサラで、デリーから北に500km、標高は1800mぐらい。チベットの亡命政府があり、チベット人たちが固まって暮らしている場所です。



（森田）29歳で小中高の教科書から勉強したんですね



（小川）言語は全くゼロで、行きの夜行バスで隣にいるチベット人に話しかけて、1から10までをダラムサラに着くまでに覚えたのが最初です。



（森田）そこから2年でチベット医学暦法大学・メンツィカンに合格？



（小川）倍率10倍以上でしたね。年齢制限もあったのに「いいから受けてみなさい」って言われ、燃えましたね（笑）。



（森田）現実逃避してたくせに（笑）。



（東）入学して、寮に入ったんですか？



（小川）4、5人の相部屋で、いわゆる僧院の様な生活でした。外出もかなり制限されましたね。



（東）でも34歳に、「学ぶことに虚務感を覚えて突然。休学する」。何してんですか（笑）。



（小川）このまま勉強して、これ何になんのって（笑）。



（東）いやいや、遅いわ！



（小川）もうむちゃくちゃ考えましたね。正直、普通に結婚もしたかったですし（笑）。ずっとフル回転で勉強してきて疲れたんです。



（森田）京都に帰ったんですか？



（小川）左京区のおばあちゃんがやってる古い下宿に潜伏しました（笑）。



（東）で、35歳で思い直して復学するんですね。



（小川）同級生が帰ってこいってメールや手紙をくれましたが、結構かっこよく出てしまった手前、どんな顔して帰ればいいかと思って（笑） 。



（森田）手紙来てる時点で潜伏先バレてるやん！



メンツィカンでの衝撃の授業は、1カ月山の中で命懸けの薬草実習！

（東）メンツィカンというのは？



（小川）チベット語で医学大学って意味です。



（東）薬草実習というのは？



（小川）1カ月間、地図もない山に入って、薬の原料になる薬草をひたすら採るというものです。これがやりたかったと言ってもいいです。



（小川）守らないといけないのは、「生きて帰ってこい」。「特に小川は国際問題になるから絶対に死ぬな」と言われました（笑）



（東)小川どんどん攻めるからなー。



（小川）やっぱり山奥に行かなきゃ採れない薬草を持って帰ってきた人が 1番ヒーローなんですよね。



（森田）そんな危険な場所にある薬草はやっぱ効くんですか?



（小川）取る方の気持ちが盛り上がります。あと、処方する時にちょっと恩着せがましくなる（笑）。



（東） 飲む方関係あらへん！（笑）



卒業試験は医学書8万文字を早口で暗唱！

（東）「四部医典」これは何て読むんですか？



（小川）「シブイテン」と言いまして、4つの部門があるので四部医です。8世紀からずっと受け継がれているチベット医学の古典です。これをみんなの前で早口で暗証するのが卒業試験です。



（森田）うわあ、すごいな。チベット語ってこんなんなんや。



（小川）サンスクリット語を基本にしています。これを5年分割して1年毎に暗唱して、最後に「ギュースム」という卒業試験で、四方を全員に囲まれた中で一気に暗唱します。私は5時間かかりました。しかもピンマイクがついていて、暗唱が郊外にマイクで流れるんです。



（森田）え、なんで？



（小川）この人はどれだけ勉強したのかを全員に知ってもらうためです。試験が終わると、「この人は医者」だという証人になります。僕の時は可愛がっていた野良犬が声を聞いて入ってきました（笑）。



西洋医学との差は埋められない！？筆者が一番伝えたいこととは…

（東）疑問なのが、チベット医学は歴史があるけど。西洋医学との差は埋められないですよね？



（小川）はい！まさにそう思って、休学したんです（笑）。



（森田）休学はそれなんや（笑）。例えば手術はできる？



（小川）抗生物質も消毒もないし、元々そこまでできないですよね。実際、足の小指骨折したって来た人いましたよ。「いや、病院行ってください」って(笑)。



（森田）何それ、落語みたいな！（笑）



（東）最後に、この本で伝えたいことは何でしょう？



（小川）「チベット」って言葉が先走っていますが、実際は、恋も喧嘩もあり、汗もかいて、人間臭さがあることですね。そして1番伝えたかったのは、「やっぱり僕、カッコいいでしょ」って（笑）。



（森田）ずっとカッコつけやねん！しかもわかりやすい。山登ったりとか、本全部覚えたりとか（笑）。



謎に包まれたチベット医学の魅力に、チベットのスピリチュアルなイメージでない人間臭さについて語ってくれた作者の小川さんでした。



（まいどなニュース／クラブTVO編集部）