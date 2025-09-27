人気コスプレイヤーの柳丸さんが9月16日に亡くなったことが27日までに分かった。柳丸さんの妹が当人のX（旧ツイッター）に声明をアップし伝えた。

「また、長らくご愛願いただきましたファンクラブならびに公式SNSアカウントにつきましては、令和7年11月末日をもちまして閉鎖させていただく運びとなりました」と伝えた。

当該投稿のコメント欄は閉鎖されているが、引用リポスト欄にはさまざまな声が寄せられていた。「めちゃくちゃびっくりした…ショック…」「圧倒的なスタイルの良さと体の柔軟の素晴らしさに驚いて見ておりました。療養から戻ってきてまた楽しく活動できたら良いなぁと思っておりましたがとても悲しいです。心よりご冥福をお祈りいたします」「知っている方だったのでびっくり。まだ若いのに...」などと書き込まれていた。

柳丸さんはXのフォロワー約66万人を誇る人気コスプレイヤー。8月27日には、Xを通じ「持病の悪化により」芸能活動の中止を発表。昨年11月には「2月に発症した耳の不調を発端に筆舌に尽くしがたい体調不良が次々と起こり、脳を中心にさまざまな検査や入院行って参りました」などと伝えていた。通常投稿では、軟体を生かした投稿では「I字開脚」の写真を頻繁にアップしていた。

柳丸 逝去のお知らせ

いつも温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

このたび柳丸はかねてより闘病を続けてまいりましたが、令和7年9月16日に安らかに永眠いたしました。ここに生前のご厚誼に心より御礼申し上げます。

突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。

また、長らくご愛願いただきましたファンクラブならびに公式SNSアカウントにつきましては、令和7年11月末日をもちまして閉鎖させていただく運びとなりました。

皆様からいただいた応援や温かいお言葉の数々は、柳丸にとって何よりの励みでございました。

ここに謹んで柳丸の逝去をご報告申し上げますとともに、生前賜りましたご厚情に深く感謝し、心より礼申し上げます。

令和7年9月26日

柳丸の妹