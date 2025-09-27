俳優の板垣李光人（23）が27日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系「news zero」（月〜金曜後11・00）への水曜パートナーとしての出演を終えたことを報告した。

今年年4月から水曜パートナーとして出演した板垣は、「news zero 半年間の水曜パートナーとしての出演が終了しました」と報告。メインキャスターを務めている藤井貴彦アナウンサーとの2ショットを披露した。

半年間の出演を振り返り、「放送でもお話ししましたが、藤井さんはじめとしたzeroの皆さん、取材先の方々、ニュースを通して関わった社会を通して得た経験はあまりにも貴重で大切な財産です。視聴者の皆さんと過ごした時間も同じようにかけがえのないものとなりました」と実感。「これからはzeroファミリーとして、いち視聴者として、藤井さんのあたたかい“おやすみなさい”の言葉で1日を締めくくります。本当にありがとうございました」と記した。

最後には、藤井アナから花束を受け取る様子を動画で公開。「藤井さんからいただいた嬉しいお言葉と」「板垣の挨拶」「フルで公開大サービス」とハッシュタグを添えた。

板垣の投稿に、フォロワーからは「お疲れ様でした」「りひとくんの笑顔素敵」「最高のバディ」「素敵なツーショット」「大サービスありがとう」「寂しい」「また戻ってきてほしいです」などの声が寄せられている。