「マリナーズ−ドジャース」（２６日、シアトル）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前の会見で大谷翔平投手と今３連戦の休養日について相談したことを明かした。

この日はベッツ、フリーマンがスタメンを外れた。マンシーは下半身の不調で２試合連続のスタメン外となり、エドマンにも休養日が与えられた。その流れを受け、指揮官は「大谷と休養日の話をしたか？」の問いに「しました」と明言。その上で「彼は私の決定に従うと言った。まだどうするかは決めていない」と説明した。

大谷は現在、３年連続の本塁打王をフィリーズのシュワバーと争っている。一方でワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）はレギュラーシーズン終了後、１日挟んで開幕する。終盤は投手と打者の二刀流を続けており、蓄積疲労も考慮されるべき部分だ。

指揮官は残り３試合で救援投手としての登板は？という問いに「ない。選択肢にない」と語り、「ポストシーズンで（先発として）投げる可能性はある」とした。ローテを考えればワイルドカードシリーズで先発することが有力視されており、ロバーツ監督の決断に注目が集まる。