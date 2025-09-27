

牧草や飼料の中に、釘や針金といった金属が混ざっていた場合、それらの異物もウシが食べてしまうことがあります（写真：prakobkit／PIXTA）

茂みから飛び出して素早く獲物を捕らえるネコ、嗅覚の強さから麻薬探知犬として活躍するイヌ、大量の草を効率よく消化するウシ……等々、動物たちの身体機能は人と大きく違います。

さまざまな動物の体を比べてみると、かれらが周りの環境にあわせて独自の進化を遂げてきたことがわかり、その生態や身体機能、病気の秘密が見えてきます。

獣医病理医としてさまざまな動物の体や病気を調べている中村進一さんの著書『不思議でおもしろい動物たちの「からだの中」の話』から、一部抜粋してお届けします。

胃の構造と働き

食道と腸の境目にあって、袋状に拡張した臓器が胃です。胃は食道から流れてきた食べ物を一時的に溜め込むとともに、胃液を分泌して食べ物を消化する役目を果たしています。

食道から続く胃の入り口を噴門（ふんもん）、腸につながる胃の出口を幽門（ゆうもん）、噴門と幽門の間の領域を胃体部（いたいぶ）といいます。入り口である噴門には噴門括約筋（ふんもんかつやくきん）、出口である幽門には幽門括約筋（ゆうもんかつやくきん）という筋肉がそれぞれ取り巻いています。

これによって胃から食道への食べ物の逆流を防ぐとともに、小腸へ送る消化物の量を調節しています。

また、胃液に含まれる強酸性の胃酸は胃の細胞も傷つけてしまうため、胃酸が容易に行ったり来たりしないように、胃の入り口と出口でしっかり管理しているのです。

さらに、胃では胃酸とともに粘液も分泌されて、この粘液が胃の内面をおおって胃粘膜を保護しています。したがって胃酸によって胃自体が破壊されることはありません。

しかしながら、なんらかの原因によって胃酸が過剰に分泌されたり、粘液の分泌が抑えられたりすると、胃の粘膜が傷つけられて胃もたれや胃の痛みの原因となることがあるのです。

ほかに代表的な消化器症状といえば嘔吐がありますが、嘔吐は誤って食べてしまった異物や毒物を体外に排泄するための、体に備わった大切な機能です。

ところが、ウマやウサギは嘔吐ができません。

これらの動物は体の大きさの割に小さな胃をしているので、食べ物を入れるとすぐに胃が大きく膨らんでしまいます。にもかかわらず、これらの動物は胃の入り口となる噴門括約筋がとても発達していて胃の入り口を縮ませているため、簡単には嘔吐できないようになっているのです。

嘔吐できないまま胃の中でガスがどんどん発生してしまい、最悪の場合には胃破裂を起こしてしまうこともあります。クラシック三冠馬で名を馳せたナリタブライアンも、胃破裂が原因で亡くなりました。

胃がなくても生きていける？

胃がんは人では代表的ながんの1つで、がんによる死亡者数の上位に必ず挙がります。場合によっては胃をすべて切除しなければならないこともあります。肺や肝臓などと違って、胃のすべてを失っても、ある程度は日常生活を送ることができるのです。

元から胃をもたない動物もいます。サンマ、イワシ、金魚、メダカ、コイなどの魚類は胃をもっておらず、無胃魚と呼ばれています。サンマやイワシが内臓まで美味しく食べられるのは、胃がないために消化管に留まっている餌が少ないから、というのが理由の1つです。

ちなみに、動物は死亡するとまもなく腐敗（ふはい）が始まりますが、これは胃や腸から始まります。胃や腸の中にはもともとさまざまな微生物がたくさん棲息していて、微生物にとって栄養豊富な消化物や消化液がたくさん含まれているためです。

胃のない動物がいる一方で、ウシは4つの胃をもちます。大きな胃と関連して、ウシには創傷性心膜炎（そうしょうせいしんまくえん）という特有の心臓の病気があります。

ウシはのんびりマイペースで、常に草を食んでいるイメージがありますよね。ウシはあの大きな体を維持するために、大量に草を食べなければなりません。そして牧草や飼料の中に、釘や針金といった金属が混ざっていた場合、それらの異物も食べてしまうことがあります。

先端の尖った金属が胃に入ると、胃と横隔膜を突き破って、心臓の表面をおおっている心膜まで刺さってしまうことがあるのです。

ウシに磁石を飲み込ませるワケ

創傷性心膜炎では、釘などの金属によって胃にあいた穴から心臓までがつながり、胃の中にいた細菌が、通常は無菌状態であるはずの心膜まで波及するので、心膜に強い炎症反応が起こります。創傷性心膜炎はウシにとって怖い病気で、発症すると手の施しようがないことも多く、死亡率が高い病気です。

この病気を予防するために、ウシに強力な磁石を飲み込ませることがあります。胃の中に入ってしまった金属異物を磁石にくっつけることで、胃や心臓を傷つけるのを防いでいるのです。





心膜に炎症が起こると、炎症に伴って出てきた線維素（出血が起きたときに血液を固める役割を果たす物質）が、心膜に大量に付着します。この見た目がバターを塗りつけたパンのように見えることから、専門家の間では「バター付きパン病変」と表現します。

この病気はほんの一例で、ウシやブタにはさまざまな病気がありますが、ウシやブタといった産業動物が病気になると、動物自身が病気で苦しむだけでなく、お肉や牛乳をつくることができなくなるので、私たちの食卓にまで影響が及んでしまうこともあります。

獣医療業界では、産業動物の獣医師が足りないといわれ続けてずいぶん経ちます。

しかし、産業動物の獣医師は、産業動物の病気の予防や治療を通して、私たちが生きていくうえで大切な食べ物の安全を守っているとともに、畜産農家の経営も支えている、とてもやりがいのある獣医師の職域の1つです。

（中村 進一 ： 獣医師、獣医病理学専門家）